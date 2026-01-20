NeoConnessi Young porta il Patentino Digitale nelle scuole medie italiane

Di fronte a un utilizzo sempre più precoce e pervasivo delle tecnologie digitali, la scuola torna a essere il luogo chiave in cui costruire competenze, consapevolezza e senso critico. È da questa esigenza che nasce il Patentino delle Competenze Digitali, un percorso educativo gratuito rivolto alle scuole secondarie di primo grado, pensato per accompagnare ragazze e ragazzi dagli 11 ai 13 anni nello sviluppo di competenze digitali sicure e responsabili.

L’iniziativa rientra nel progetto NeoConnessi Young e si inserisce nel più ampio programma di educazione digitale NeoConnessi, promosso da Wind Tre in collaborazione con Polizia di Stato, Società Italiana di Pediatria e Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi. Un’alleanza istituzionale che rafforza il valore educativo del progetto e ne garantisce l’affidabilità scientifica e pedagogica.

Un percorso strutturato e validato secondo il framework DigComp 2.2

Il Patentino delle Competenze Digitali nasce come esito di un percorso di apprendimento basato sulla gamification, sviluppato in coerenza con il framework europeo DigComp 2.2. Il modello didattico è stato validato dal Comitato Scientifico di NeoConnessi, composto da esperti in ambito pediatrico, psicologico e di sicurezza digitale.

Le scuole che aderiscono al progetto possono accedere gratuitamente a Digital Camp, una piattaforma di training che propone quiz, sfide e attività di problem solving. Attraverso queste esperienze, gli studenti allenano le quindici competenze chiave della cittadinanza digitale, trasformando concetti complessi in attività concrete, misurabili e coinvolgenti.

Il percorso si articola in cinque moduli di gioco, corrispondenti alle aree del DigComp 2.2: alfabetizzazione su informazioni e dati, comunicazione e collaborazione, creazione di contenuti digitali, sicurezza e risoluzione dei problemi. Al termine del percorso, una prova finale consente di ottenere il Patentino delle Competenze Digitali, rendendo visibile e verificabile il lavoro educativo svolto in classe.

Educazione digitale come prevenzione e sviluppo delle competenze

Il progetto affronta in modo strutturato alcuni dei temi oggi più rilevanti per il sistema scolastico, come cittadinanza digitale, identità online, fake news, intelligenza artificiale, cyberbullismo e benessere digitale. L’obiettivo non è solo prevenire i rischi, ma accompagnare gli studenti a sviluppare una relazione più consapevole e matura con il digitale.

“La prevenzione in ambito digitale passa prima di tutto dalla conoscenza”, sottolinea Roberta Mestichella, Vice Questore della Polizia di Stato. “Accompagnare ragazze e ragazzi nella comprensione dei comportamenti online e delle responsabilità legate all’uso delle tecnologie significa fornire strumenti concreti per muoversi in rete in modo più sicuro”.

Accanto alla dimensione preventiva, il progetto valorizza una prospettiva educativa centrata sulle competenze emotive, cognitive e relazionali. “La vera sfida educativa oggi non è proteggere i ragazzi dal digitale, ma aiutarli ad abitare questo spazio in modo consapevole”, afferma Vania Zadro, pedagogista del team La Fabbrica. “Educare significa favorire lo sviluppo di competenze emotive, cognitive e relazionali che permettano di riconoscere i rischi, ma anche le opportunità della rete”.

NeoConnessi Young: continuità educativa dalla primaria alla scuola media

Il Patentino delle Competenze Digitali è uno degli strumenti messi a disposizione da NeoConnessi, il progetto di educazione digitale di Wind Tre attivo dal 2018. In oltre otto anni, l’iniziativa ha raggiunto più di due milioni di ragazze e ragazzi e quasi la metà degli istituti scolastici italiani.

Dal 2024, NeoConnessi ha ampliato il proprio raggio d’azione includendo anche le scuole secondarie di primo grado, affiancando così il percorso già avviato nelle scuole primarie. Una scelta che garantisce continuità nella crescita digitale degli studenti e offre agli insegnanti uno strumento progressivo, capace di accompagnare le diverse fasi dello sviluppo.

Il ruolo di Wind Tre nell’educazione digitale

Per Wind Tre, NeoConnessi rappresenta un impegno che va oltre la fornitura di connettività. “Come operatore, sentiamo la responsabilità di essere una vera e propria porta d’accesso al digitale”, spiega Tommaso Vitali, Direttore B2C Marketing & New Business Wind Tre e General Manager Wind Tre Luce & Gas. “Con questa mission abbiamo ideato NeoConnessi: non ci limitiamo a fornire connessioni, ma ci proponiamo di accompagnare genitori, figli e scuole con strumenti concreti e buone pratiche che li aiutino a vivere la rete in modo sicuro e responsabile. In quest’ottica, il Patentino Digitale è una tra le risorse gratuite e facilmente accessibili che mettiamo a disposizione, per promuovere un uso consapevole della tecnologia”.

NeoConnessi Young è sviluppato con La Fabbrica Società Benefit di Gruppo Spaggiari Parma, realtà specializzata nella progettazione educativa e nella traduzione degli indirizzi istituzionali in esperienze didattiche concrete per le scuole.

Come aderire al progetto Patentino delle Competenze Digitali

La partecipazione al progetto è completamente gratuita. I docenti interessati possono iscrivere la propria scuola attraverso la piattaforma scuola.net oppure richiedere informazioni scrivendo all’indirizzo neoconnessi@scuola.net. Le informazioni complete sulle modalità di adesione sono disponibili sul sito NeoConnessi di Wind Tre.