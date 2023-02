Nasce Sisthema Spa, il nuovo polo di eccellenza italiano dell’ERP

Si è costituita ufficialmente Sisthema Spa, la nuova società che fonde Sirio informatica e sistemi e Panthera, due storici player nel mercato ERP italiano.

Sisthema è il centro di competenza Var Group per l’ERP Made in Italy. Un polo di rilievo nel mercato dei software per la gestione d’impresa, frutto di 50 anni di esperienza e di una costante attività di ricerca e sviluppo, candidato a diventare il punto di riferimento per le imprese italiane.

Sisthema rimanda con l’assonanza a Sirio e Panthera, per dare continuità riprendendo le iniziali di Sirio e l’iconico “TH” di Panthera e presentando al contempo un nuovo soggetto.

Nella sua etimologia Sisthema è l’”unione di diversi elementi reciprocamente interconnessi e interagenti tra loro e con l’ambiente esterno, che reagisce o evolve come un tutto”.

Questo è anche l’impegno dell’azienda: posizionarsi facendo leva sulle competenze che, messe a fattor comune, elevano ancora di più l’identità e la proposta sul mercato della società.

Nell’offering di Sisthema – spiega l’azienda – confluiscono soluzioni tecnologiche evolute e aperte a recepire le esigenze di Digital Transformation dei clienti, con una vantaggio in più, il potere di investimento e di assorbimento dell’innovazione tecnologica di gruppo e una visione più ampia sul sistema impresa italiano, pronto a competere su scenari internazionali interconnessi e in rapida evoluzione.

Francesca Moriani, Amministratore Delegato Var Group Spa, ha commentato: “La digitalizzazione è possibile solo se si parte dal cuore delle imprese, dalla conoscenza profonda dei processi aziendali, un elemento che è sempre stato il segno del nostro lavoro. Le aziende cambiano, si adattano ed evolvono e un partner deve essere capace di affiancarle con soluzioni sempre più integrate e sostenibili e con competenze evolute.

In Sisthema si riuniscono tutte queste caratteristiche: siamo certi che un polo d’eccellenza dedicato agli ERP, integrato all’intera offerta Var Group, sarà sempre più in grado di fare dell’innovazione e della ricerca tecnologica la propria leva strategica, accompagnando le imprese in un percorso di crescita”.

Franco Biffoli, Presidente Sisthema Spa, ha dichiarato: “Siamo davvero orgogliosi della nascita di Sisthema, una realtà che rappresenta la sintesi perfetta di anni di ricerca e sviluppo tecnologico. Questo ci consente di avere rilevanza sul mercato e presso i nostri clienti. Un’azienda come la nostra non può che essere orientata al cliente e innescare una spirale di crescita virtuosa per tutte le parti. Questo significa entrare in un ciclo di investimenti che, tecnologicamente parlando, non si ferma mai”.

Maurizio Sacchi, Amministratore Delegato Sisthema Spa, ha affermato: “La nascita di Sisthema, unisce le esperienze delle storiche software house Sirio e Panthera e ci consente di incrementare gli investimenti che facciamo sul prodotto; Sisthema oggi ha ancora più capacità di investimento per portare sul mercato valore tangibile per il proprio parco clienti.

Occuparsi di gestionali e ERP per la PMI appartenendo ad un gruppo come Var Group ci consente di intercettare ed acquisire con più facilità l’innovazione e gli avanzamenti tecnologici dettati dalla Digital Transformation per poi trasformare tutto questo in valore tangibile nei nostri software per i nostri clienti”.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’azienda.