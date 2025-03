Nasce OpenGA, il portale Open Data della Giustizia amministrativa realizzato da Minsait

Minsait ha realizzato OpenGA, il portale Open Data della Giustizia Amministrativa (GA). Il portale, che segna un passo importante verso una maggiore trasparenza e innovazione nella gestione delle informazioni pubbliche, costituisce un segmento della “Piattaforma di business intelligence e intelligenza artificiale” creata dalla Giustizia amministrativa, che per questa progettualità ha conseguito il prestigioso premio Agenda Digitale 2024 della School of Management del Politecnico di Milano nella sezione dedicata alle amministrazioni centrali.

Grazie a questa iniziativa, cittadini e istituzioni hanno accesso a dati preziosi che favoriscono la comprensione delle attività sull’amministrazione della Giustizia amministrativa. Il portale Open Data è alimentato dal nuovo Data Warehouse, realizzato sempre da Minsait per la GA.

OpenGA nasce con l’obiettivo di allinearsi agli obblighi normativi stabiliti dal Codice dell’Amministrazione Digitale e dalle direttive europee, garantendo il rispetto delle leggi in materia di riutilizzo delle informazioni pubbliche. Oltre alla conformità normativa, il progetto punta a promuovere una visione più chiara e accessibile delle attività della Giustizia amministrativa. Grazie ai dati sui contenziosi e ai dettagli delle sentenze, i cittadini potranno percepire un’amministrazione più trasparente, responsabile e coerente, alimentando così un rapporto di fiducia.

Il portale è stato sviluppato garantendo la piena aderenza alle leggi in materia di privacy, sicurezza e gestione dei dati. È stata posta particolare attenzione alla qualità e alla standardizzazione dei metadati relativi ai dataset, andando a utilizzare lo standard DCAT-AP-IT per rendere i dati facilmente catalogabili e utilizzabili. Inoltre, il portale offre interoperabilità, facilitando l’integrazione con altre piattaforme a livello nazionale e internazionale, e un’interfaccia accessibile e intuitiva, progettata per favorire la massima fruibilità delle informazioni da parte di utenti di ogni livello.

Il patrimonio informativo di OpenGA è particolarmente ricco, offrendo ai cittadini e alle istituzioni un accesso senza precedenti a un’ampia gamma di dati e documenti. Tra le 15 diverse tipologie di dataset disponibili figurano sentenze, decreti, ordinanze, ricorsi e altri atti giudiziari, fornendo una visione dettagliata dell’attività giuridica e amministrativa. Questi dataset coprono le operazioni di 31 organizzazioni, tra cui il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia e i 29 Tribunali Amministrativi Regionali.

“Siamo orgogliosi di aver collaborato con la Giustizia amministrativa nella realizzazione di OpenGA, che unisce trasparenza e innovazione. Questo progetto non solo rispetta i più alti standard normativi, ma rende i dati accessibili e intuitivi, favorendo un rapporto più trasparente tra istituzioni e cittadini”, ha dichiarato Alberto Bazzi, Head of Offering & Operations di Minsait in Italia.