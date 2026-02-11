Nasce Key Data Veneto: il fornitore di servizi IT e cybersecurity si espande nel Nord Italia

Key Data Veneto segna una nuova fase di crescita per l’azienda, che rafforza la propria presenza nel Nord Italia con l’apertura di una divisione commerciale dedicata al territorio veneto. L’iniziativa rappresenta un passaggio strategico nel percorso di espansione di Key Data e consolida un modello di sviluppo fondato su prossimità, competenza e presidio diretto del mercato locale.

Con oltre 45 anni di esperienza nella gestione dei dati, nella cybersecurity e nella system integration, l’azienda porta oggi in Veneto un metodo di lavoro costruito sull’analisi preventiva, sull’ascolto delle esigenze organizzative e su una relazione continuativa con le imprese. L’obiettivo è accompagnare le aziende in percorsi di evoluzione tecnologica sostenibili nel tempo, in un contesto caratterizzato da crescente complessità normativa e infrastrutturale.

Key Data Veneto rafforza la presenza nel Nord Italia con una struttura commerciale locale

La nascita di Key Data Veneto risponde a una strategia di consolidamento nel Nord Italia e, in particolare, in un territorio a forte densità imprenditoriale come quello veneto. La nuova struttura commerciale è pensata per garantire un presidio diretto, attraverso un team dedicato in grado di trasferire sul territorio competenze maturate in progetti complessi e contesti enterprise.

“Questa espansione rappresenta per noi un passaggio strategico”, dichiara Antonio Campioni , Direttore commerciale di Key Data. “Dopo un’attenta mappatura del mercato e un’analisi delle dinamiche territoriali, abbiamo deciso di incrementare i nostri investimenti nel Nord Italia, con un focus specifico sul Veneto, un’area che riteniamo ricca di potenzialità e opportunità di sviluppo. L’apertura della nuova divisione commerciale nasce con l’obiettivo di presidiare il territorio in modo più diretto, attraverso un team professionale e dedicato, in grado di affiancare le aziende locali con competenze consolidate e un approccio costruito sull’ascolto e sulla relazione, portando l’esperienza maturata su progetti complessi anche a realtà di dimensioni più contenute”.

L’espansione nel Nord Italia consente a Key Data Veneto di offrire un interlocutore strutturato alle imprese locali, riducendo la distanza tra progettazione strategica e implementazione operativa.

Servizi IT e cybersecurity: l’esperienza di Key Data tra Data Breach e Direttiva NIS-2

Nel corso degli anni, Key Data ha maturato un’esperienza operativa concreta nell’ambito dei servizi IT e cybersecurity, lavorando sulla gestione di incidenti di sicurezza e accompagnando le organizzazioni nei percorsi di adeguamento normativo, inclusa la Direttiva NIS-2. L’attività sul campo nella gestione di scenari reali di Data Breach ha contribuito a definire un metodo strutturato nella prevenzione, nel monitoraggio e nella risposta agli incidenti.

In uno scenario in cui la sicurezza informatica è sempre più centrale per la competitività delle imprese italiane, il valore non risiede nella singola tecnologia adottata, ma nell’approccio progettuale e nella capacità di integrare competenze trasversali. Dalla cybersecurity al networking, dalle infrastrutture server e client al cloud, fino a storage e backup, il perimetro operativo di un system integrator richiede oggi una visione sistemica e coerente.

Un modello di system integration orientato alla sostenibilità nel tempo

L’esperienza maturata in contesti strutturati consente a Key Data Veneto di offrire lo stesso livello di metodo e competenza anche alle piccole e medie imprese, adattando strumenti e percorsi alle reali dimensioni organizzative. La capacità di operare su progetti enterprise diventa un valore aggiunto, non un elemento di complessità, perché permette di trasferire standard elevati anche a realtà di scala più contenuta.

Per Key Data, il punto di partenza resta sempre l’analisi. Da qui si sviluppano programmi completi che affiancano il cliente nelle scelte strategiche e operative, con un approccio consulenziale che privilegia continuità, fiducia e sostenibilità delle soluzioni adottate.

La nascita di Key Data Veneto non rappresenta soltanto un’espansione geografica, ma l’estensione di un modello basato su competenza tecnica, onestà professionale e relazione di lungo periodo. In un mercato italiano in cui la trasformazione digitale richiede solidità e visione, il rafforzamento nel Nord Italia consolida la capacità dell’azienda di supportare le imprese in percorsi di crescita e messa in sicurezza coerenti e duraturi.