Nasce Innovation Manager Hub, il più grande ecosistema di networking italiano

È nato ufficialmente a Bologna il più grande ecosistema di networking: è Innovation Manager Hub, ne fanno già parte 27 atenei e 400 grandi aziende.

“È composto – dice il co-fondatore Manuele Vailati, imprenditore classe 1976 – da docenti universitari e da manager che lavorano nelle corporate. Grazie a questa società si svilupperà il più esteso network per l’innovazione del nostro Paese. L’obiettivo è quello di far incontrare gli atenei con l’innovazione sviluppata sul territorio nazionale e sovranazionale, così che, grazie alla condivisione, possano nascere nuovi progetti di sviluppo per il Paese”.

Di Innovation Manager Hub fanno già parte 250 professori, tra cui Giovanni Vaia, Founder Btinkeeng e Professore Università Ca’ Foscari di Venezia, Antonio Carcaterra, Direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale, Università Sapienza di Roma, Agata Matarazzo, Professore Associato, Dipartimento di Economia e Impresa Università di Catania, Alberto Ferraris, Professore ordinario, Dipartimento di Management “Valter Cantino” Università di Torino, Paolo Ponzio, Direttore Dipartimento di ricerca e innovazione umanistica, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Antonio Messeni Petruzzelli, professore di gestione dell’innovazione del Politecnico di Bari e presidente del Boosting Innovation dello stesso Politecnico e Adriano Solidoro, docente di organizzazione aziendale presso l’università di Milano-Bicocca.

Oltre ai professori, siedono nel comitato tecnico scientifico alcune delle più grandi aziende del nostro territorio, come ad esempio Giampiero Astuti, Innovation Manager di WeBuild, Angelo Ruggiero, Head of IT di Unilever, Silvia Celani, Head of Innovation di Open Fiber, Luca Stella, Innovation Manager di Zucchetti, Giovanni De Cesare, Senior Advisor di Autogrill, Pwc e Risorse SpA e molti altri.

“In Italia, oggi – spiega Manuele Vailati – non esiste un network nazionale che possa permettere a una grande impresa di entrare in relazione diretta, velocemente, con tutti gli atenei e tutti i loro progetti di ricerca e sviluppo. Grazie a questo scambio, gli atenei potranno, a loro volta, raccogliere informazioni utili per portare nuovi stimoli dalle aziende. Da parte loro, i manager e i professionisti avranno a disposizione una vetrina speciale, dove potranno presentare tutti i propri contenuti sotto forma di pubblicazioni scientifiche”.

L’idea di Innovation Manager Hub nasce a quattro anni dagli spunti raccolti negli atenei e nelle associazioni di categoria, in particolare in Assolombarda: “Allora – prosegue Vailati – docenti e manager sognavano di confrontarsi apertamente. A quel punto abbiamo pensato di creare un acceleratore di intrapreneurship e di relazioni efficaci, mettendoli in rete in un ecosistema che unisce il Nord al Sud Italia, dalla Lombardia alla Sicilia”.

Tra le prossime tappe di Innovation Manager Hub ci sarà il manifesto dell’innovazione e incontri mensili programmati in diverse città come Torino e Milano: “Uniremo l’Italia che fa innovazione – conclude Vailati – per dare un boost a tutto il Paese”.