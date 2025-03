Nasce Impresoft Univerce: l’eccellenza italiana nella tecnologia per il mondo dell’eCommerce

Impresoft annuncia la costituzione di Impresoft Univerce, polo di eccellenza di matrice italiana dedicato all’eCommerce. La nuova struttura nasce dalla fusione fra Cooder, Webformat e Syscons Interactive con l’integrazione delle soluzioni proprietarie Highstreet.io e Powngo.

Impresoft Univerce riunisce team multidisciplinari, competenze specialistiche e tecnologie proprietarie per affiancare le imprese nel raggiungimento degli obiettivi di business, in un contesto che oggi presenta numerose sfide, sia con la consulenza strategica e operativa sia con i propri servizi.

In particolare, Impresoft ha voluto indirizzare, con questa iniziativa, le nuove esigenze del mercato, anche molto differenti fra loro: la domanda di soluzioni eCommerce integrate, per cui servono piattaforme scalabili e performanti che aumentino l’efficacia delle vendite online; la necessità di una gestione multicanale con processi centralizzati e ottimizzati; la personalizzazione delle soluzioni; il miglioramento dell’esperienza dell’utente, dal primo contatto all’acquisto finale; l’integrazione con i sistemi aziendali come ERP e CRM per automatizzare i processi; l’espansione sul piano internazionale; il supporto strategico a lungo termine per garantire una crescita sostenibile nel tempo.

“Lavorando da anni a fianco dei nostri clienti, sullo stesso territorio e nello stesso contesto, ne conosciamo bene le esigenze e gli obiettivi che vogliono raggiungere. Stiamo unendo le più elevate competenze e le migliori tecnologie per mettere a loro disposizione un unico punto di riferimento per la digital transformation nell’eCommerce”, dichiara Alessandro Geraldi, Group CEO di Impresoft. “Sono particolarmente orgoglioso di annunciare la nascita di Impresoft Univerce come nuovo polo di eccellenza nel settore, anche per la sua matrice italiana che determina un vantaggio competitivo per le imprese del nostro territorio. Inoltre, supportiamo le aziende anche nella loro crescita all’estero, offrendo soluzioni innovative e strategie personalizzate per affrontare nuove sfide internazionali”.

Un ecosistema che unisce le migliori tecnologie sul mercato a soluzioni proprietarie di eccellenza

Impresoft Univerce nasce dall’evoluzione del competence center Customer First di Impresoft, già punto di riferimento per la gestione end-to-end di tutte le iniziative customer-centric nei settori B2B e B2C e si arricchisce ora di nuove competenze, andando a coprire integralmente i processi di vendita e post-vendita.

A comporre il nuovo ecosistema sono tre aziende che vengono da acquisizioni strategiche fatte da Impresoft nel tempo: Webformat, specializzata nella progettazione, nello sviluppo e nella gestione delle soluzioni eCommerce B2B e B2C su tecnologia Magento (ora Adobe Commerce). Cooder, pioniera nell’adozione di applicazioni Shopify in Italia. E Syscons Interactive, che porta un know-how avanzato nella gestione di progetti Omnichannel Enterprise-scale, grazie a una profonda esperienza in processi complessi, integrazioni e consulenza strategica su scenari internazionali.

Su queste realtà si innesta il valore aggiunto portato da soluzioni proprietarie di Impresoft, studiate su misura per le le specifiche esigenze del mercato, che offrono strumenti flessibili, scalabili e facilmente personalizzabili. In particolare, Highstreet.io, piattaforma SaaS per la gestione avanzata dei dati di prodotto, semplifica l’integrazione dei cataloghi di prodotti su marketplace e canali di marketing, supportando brand, rivenditori e agenzie nell’ottimizzazione delle vendite online e Powngo, la prima suite PIM (Product Information Management) e OMS (Order Management System) integrata, sviluppata specificamente per Shopify; soluzione unica e composable che permette di gestire prodotti e ordini in modo centralizzato, ottimizzando l’efficienza dell’eCommerce.

Grazie a questa combinazione, che unisce le migliori tecnologie disponibili su mercato all’eccellenza di soluzioni proprietarie interamente sviluppate in Italia, Impresoft Univerce si posiziona come l’unico player italiano in grado di offrire una soluzione completa e integrata per l’e-commerce, combinando tecnologia, strategia e servizi per ogni fase del customer journey, rispondendo alle esigenze delle aziende di ogni dimensione con soluzioni all’avanguardia e ad alto valore aggiunto, per supportare i progetti di digitalizzazione e lo sviluppo internazionale delle aziende italiane, dall’acquisizione alla fidelizzazione, passando per tutti i canali digitali e fisici.

“La nascita di Impresoft Univerce è un passo decisivo per il digital commerce: oggi possiamo offrire alle imprese più soluzioni integrate grazie anche ai nostri prodotti proprietari” afferma Fabio Arrigoni, CEO di Impresoft Univerce. “Il nostro obiettivo è rendere il commercio digitale un’opportunità concreta per tutte le aziende e sostenerle con progetti in grado di rispondere al meglio alle loro esigenze di business, grazie alla massima flessibilità e alla completa copertura funzionale dei processi omnicanali su tutti i touchpoint di vendita e post-vendita.

Impresoft Univerce, un’offerta completa per tutti i segmenti di mercato

Impresoft Univerce si distingue per la capacità di servire clienti di tutte le dimensioni: dalle PMI, con Shopify e le soluzioni di Cooder che garantiscono strumenti accessibili e facili da implementare, al Mid-Market grazie a Webformat con Adobe Commerce, attraverso soluzioni avanzate per aziende che necessitano di una piattaforma robusta e scalabile, fino al segmento Enterprise con Syscons Interactive e le sue soluzioni di classe enterprise, ideali per i grandi gruppi con esigenze internazionali e processi più complessi.

“L’unione delle nostre expertise e delle tecnologie proprietarie ci permette di offrire un servizio unico nel panorama italiano, che soddisfa le esigenze di aziende di ogni dimensione”, aggiunge Arrigoni. “Grazie alla comprensione profonda delle dinamiche di questo mercato, accompagniamo la crescita di ogni business e generiamo valore reale per le aziende, indipendentemente dalla dimensione o dal settore di appartenenza”.

L’intelligenza artificiale al servizio dell’esperienza utente

Impresoft Univerce ha sviluppato una soluzione di AI che sfrutta al meglio l’intelligenza artificiale generativa, sviluppata per rispondere alle sfide emergenti e supportare le aziende nella loro crescita. Grazie a un’architettura flessibile, scalabile e modulare, la piattaforma fornisce una soluzione di intelligenza artificiale personalizzata, che integra e ottimizza i processi aziendali con una gestione multi-agent dei flusso dati e dei modelli di linguaggio.