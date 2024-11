Nasce Impresoft 4ward, per potenziare l’offerta di soluzioni AI, cloud, cybersecurity e modern workplace

Impresoft annuncia ufficialmente l’estensione del Competence Center Enabling Technologies & Security: l’esperienza e la competenza di 4ward – azienda facente parte del Competence Center Enabling Technologies & Security del Gruppo Impresoft – si uniscono a quelle di Qinet e Upgrade per potenziarne l’offerta rispetto alle soluzioni di Artificial Intelligence, Cloud, Cybersecurity e Modern Workplace.

L’integrazione delle tre aziende, che avrà effetto a partire dal 1° gennaio 2025, segna un ulteriore passo strategico ed eleva l’offerta del Gruppo. Infatti, le expertise tecnologiche e consulenziali, sommate, ampliano ulteriormente il portafoglio di servizi e consolidano la posizione di leadership nel settore ICT di Impresoft, mette in evidenza l’azienda.

Sottolinea Alberto Trigari – Chief Executive Officer di Impresoft 4ward: “Si è compiuta un’importante operazione: l’unione di 4wardPRO, Qinet e Upgrade rappresenta un’opportunità per innovare e crescere insieme. Siamo lieti di far convergere le nostre competenze, tecnologie, prodotti ed esperienze per dare un contributo importante alla digitalizzazione del nostro Sistema Paese. Insieme, possiamo cogliere e affrontare nuove sfide”.

La fusione porterà indubbi e significativi benefici a clienti e partner. Il Competence Center di Impresoft 4ward ha maturato 50 M EUR di fatturato nel 2023 e ora conta più di 30 anni di esperienza e oltre 230 professionisti, pronti a offrire il massimo impegno e le migliori soluzioni tecnologiche, nell’ambito della Intelligenza Artificiale, Cloud, Cybersecurity e Modern Workplace.

Commenta Riccardo Rolando – precedentemente Chief Executive Officer di Upgrade e Qinet e oggi Chief Revenue Officer di Impresoft 4ward: “Entusiasmo, capacità ed il mix culture ci consentiranno di affrontare scenari internazionali e di supportare al meglio i nostri Clienti nei loro percorsi di accelerazione digitale”.

Tutto è pronto per intraprendere un nuovo e brillante percorso, riaffermando la promessa di accompagnare i clienti nel percorso di adozione tecnologica, rendendoli agili nel far fronte ai frequenti cambiamenti del mercato. Andrea Pichler – Chief Technology Officer di Impresoft 4ward aggiunge: “La sinergia delle tre aziende consente di specializzare l’offerta del Gruppo Impresoft, mettendo a fattor comune soluzioni integrate e all’avanguardia, con l’ambizione di diventare il punto di riferimento per la Cybersecurity e Intelligenza Artificiale in Italia.”

Impresoft 4ward è coinvolta in sperimentazioni che impiegano l’Intelligenza Artificiale per automatizzare le attività di monitoraggio, proteggere meglio i dati e rispondere prontamente a eventuali attacchi informatici. Le tecnologie di ultima generazione sono il valido alleato delle aziende che intendono automatizzare, proteggere e velocizzare le procedure di analisi dei dati, limitando gli errori umani e aumentando la velocità di risposta alle minacce – aspetto essenziale, poiché il tempismo è tutto per contenere i danni (economici e non) in caso di breach. Per questo, Impresoft

– attraverso il suo Competence Center Enabling Technologies & Security – sta investendo in progetti concreti, al fine di rendere le imprese clienti sempre più resilienti, stabili e sostenibili.