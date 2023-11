Nasce il Master che forma i professionisti delle nuove tecnologie

Spazio alla formazione: dalla collaborazione tra Underdogs Group, società ad alto tasso di innovazione che fa capo a Lhub, Blhack, StarWave, Fruit Salad, Wave Leads e Affilify, e Accademia di Comunicazione, istituzione che da oltre trent’anni forma professionisti del Marketing, della Comunicazione e della Pubblicità, nasce il nuovo Master Executive in New Technologies & Innovation System.

Il percorso di formazione, rivolto non solo a dirigenti, imprenditori, creativi e professionisti, ma anche a studenti post lauream fortemente motivati e interessati ad esplorare le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, partirà a gennaio 2024 e avrà una durata di 100 ore. Le lezioni, tenute da docenti esperti nel campo del Web 3.0, della Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality, Blockchain, Intelligenza Artificiale e Big Data si terranno in forma ibrida, online per la parte teorica e propedeutica e in presenza per la parte esperienziale e applicativa: WS/Lab e Project Work. La sede di Accademia di Comunicazione si trova a Milano (Via Savona 112/A).

Le professioni del digitale, in particolar modo quelle legate alle nuove tecnologie nascenti, sono infatti sempre più ricercate, sottolineano le organizzazioni che hanno lanciato il nuovo Master. Lavorare con il Web. 3.0 non solo appare appetibile, specialmente tra i giovani, ma rappresenta anche una prospettiva concreta.

Le nuove frontiere della digitalizzazione, anche nel campo della Comunicazione e del Marketing, saranno sempre più la leva trainante dell’economia, anche italiana. Recenti analisi infatti evidenziano come a livello globale, tra il 2023 e il 2027, ben il 59% delle aziende affermi che con grande probabilità adotterà tecnologie di augmented e virtual reality all’interno del proprio business, quasi il 75% farà invece uso di intelligenza artificiale e l’80% di big data analytics.

Dalla teoria alla pratica, con il Master di Accademia di Comunicazione e Underdogs Group

Il percorso executive, il primo ad affrontare in maniera organizzata e sistematica il panorama delle nuove tecnologie, con una modalità sia teorica che pratica, sarà diviso in moduli. Una prima parte introduttiva sarà propedeutica a momenti in aula più specifici, cuciti intorno a ogni singola tecnologia affrontata.

“Ad oggi, per essere un professionista capace, devi possedere le competenze e la formazione per sapere e comprendere che le tecnologie funzionano bene solo quando lavorano insieme. Ecco perché, per la costruzione di questo percorso, abbiamo adottato un approccio integrato, in cui ogni tecnologia viene affrontata inserendola all’interno dell’orizzonte in cui co-esiste con altre innovazioni”, commenta Andrea d’Aietti, tech entrepreneur, investitore, growth & digital strategist.

A coordinare le attività con Accademia di Comunicazione sarà Riccardo Spinelli, scelto da Underdogs per il suo background manageriale, tecnologico e formativo.

Ogni modulo affrontato in aula vedrà l’inserimento di workshop pratici, basati su reali brief aziendali. I partecipanti quindi non solo testeranno concretamente le loro capacità ma verranno anche valutati da professionisti di realtà partner.

Le pre-iscrizioni saranno aperte dal 10 gennaio 2024, inoltrando la propria domanda attraverso i canali di Accademia di Comunicazione. Al termine del percorso, a seguito del superamento di una prova finale, i partecipanti al percorso riceveranno un attestato di Master Executive.

Gli studenti di Accademia di Comunicazione, che già frequentano i corsi biennali di Art Direction e Graphic Design hanno avuto invece (a partire dal 9 ottobre 2023) già l’occasione di seguire in anteprima gli argomenti del Master all’interno di un corso inserito nel piano di studio del loro secondo anno. Il corso, realizzato sempre in partnership con Underdogs Group, fornisce un’introduzione immersiva e pratica alle tecnologie affrontate all’interno del Master. L’obiettivo condiviso è quello di fornire agli studenti un primo nuovo valore aggiunto alla loro formazione attraverso competenze e skill da applicare nell’area professionale di loro interesse.

“La transizione digitale e lo sviluppo richiedono un costante adeguamento e arricchimento delle competenze, in particolare quelle digitali. Accademia di Comunicazione da sempre forma i suoi studenti ad imparare pensando e facendo. L’approccio teorico-pratico punta sulla creatività e l’innovazione per assicurare opportunità di crescita professionale, economica per le quali AI in particolare e le nuove tecnologie saranno un sicuro acceleratore”, conclude Michelangelo Tagliaferri, fondatore di Accademia di Comunicazione.