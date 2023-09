Nasce HWG Sababa, nuovo polo italiano nella cybersecurity

Dall’accordo tra HWG e Sababa Security nasce HWG Sababa, una nuova azienda italiana pronta ad affrontare le continue sfide del mercato della cybersecurity come fornitore consolidato di sicurezza informatica end-to-end.

In uno scenario economico in continua evoluzione, come quello attuale, le minacce informatiche evolvono rapidamente, sfruttando gli estesi perimetri digitali che le aziende hanno ampliato oltre la propria infrastruttura IT. È essenziale che gli attori rispondano a questa complessità per salvaguardare le aziende e i loro dati sensibili in tutti i settori. Pertanto, è necessario impiegare le tecnologie più all’avanguardia e i migliori talenti costruendo un sistema robusto. HWG Sababa supporta i propri clienti sia costruendo da zero un sistema di sicurezza che integrando processi e soluzioni già esistenti per colmare i gap individuati.

HWG Sababa nasce con questo obiettivo: consolidare la posizione di riferimento in Italia e nell’area mediterranea in grado di far fronte alle complesse sfide del mercato, offrendo ai clienti servizi specializzati e completi grazie al supporto di oltre 170 risorse completamente focalizzate sulla cybersecurity, e a investimenti in Ricerca e Sviluppo nella sicurezza digitale in tematiche emergenti e fondamentali per la resilienza del sistema paese, come OT, IoT e Automotive, supportati da una forte collaborazione con università e centri di eccellenza.

Un unico interlocutore in ambito cyber security per offrire ai clienti una solida esperienza unita all’innovazione. In oltre 20 Paesi nel mondo, gli esperti di HWG Sababa monitorano gli ambienti digitali per contrastare gli attacchi informatici 24/7 e per proteggere le infrastrutture digitali di organizzazioni di diverse dimensioni e che operano in diversi settori, tra cui finance, fashion, automotive, manifatturiero, industriale, energy & utility, telco e banche centrali.

I Security Operations Center – SOC – giocano un ruolo centrale nel monitoraggio continuo della sicurezza dei clienti per prevenire, rilevare, analizzare e rispondere alle minacce cyber.

Grazie al supporto del fondo Investcorp, azionista di maggioranza di HWG Sababa, la società ha un piano di crescita ambizioso, sia confermando la crescita organizzativa a tripla cifra vissuta da Sababa negli ultimi anni, sia investendo in ulteriori acquisizioni nel panorama cyber italiano e internazionale.

“Con alle spalle venti anni di esperienza verticale nel settore della cyber security, la fusione delle due aziende HWG e Sababa ci rende una realtà ancora più forte sul mercato. HWG Sababa rappresenta infatti l’inizio di un nuovo percorso volto a rafforzare ulteriormente un rapporto già consolidato negli anni. Questa fusione non farà altro che incrementare la nostra presenza a livello globale con un occhio orientato sempre al futuro per prevedere nuove minacce prima che arrivino ai clienti, aiutandoli ad implementare programmi avanzati di resilienza”, ha commentato Alessio Aceti, CEO di HWG Sababa.

“Il nostro obiettivo è quello di proteggere l’infrastruttura e analizzare il rischio aziendale per migliorare la postura di sicurezza e consentire la continuità del business. Insieme a Sababa saremo in grado di fornire ai nostri clienti un portafoglio completo di servizi di sicurezza in ambito cyber, in grado di coprire l’intero processo della catena del valore. La combinazione delle competenze di queste due aziende ha come obiettivo quello di diventare uno dei più rilevanti operatori di sicurezza informatica della regione del Mediterraneo”, ha commentato Enrico Orlandi, Presidente di HWG Sababa.

La scelta del nome della nuova società risiede nel fatto di voler preservare la storicità di HWG, che da più di 15 anni si occupa di IT e sicurezza informatica, ma allo stesso tempo sottolineare la grande esperienza e capacità di innovazione di Sababa, nata nel 2019 come startup innovativa e diventata in breve tempo una solida realtà quotata a livello internazionale.

Nel logotipo, l’unione delle iniziali delle due aziende, la H e la S, riprende il concetto di unione e fusione, dando vita ad un nuovo simbolo che permette però ancora di individuare le due lettere originarie.

Questa nuova identità si rispecchia anche nella scelta dei colori del logo. La sfumatura dei colori richiama l’idea di qualcosa in costante mutamento, proprio come la cybersecurity. Colori diversi si fondono insieme per creare una nuova sfumatura, come le diverse soluzioni tecnologiche proposte dalle due aziende che insieme daranno vita ad una architettura di sicurezza a 360° per la protezione dei dati, dei business e delle persone.