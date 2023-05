Namex apre il suo quarto data center a Roma

Namex – Roma Internet eXchange Point, importante hub Internet dell’Italia centrale e meridionale presente, oltre che a Roma, anche a Bari (Namex Bari), Napoli (Namex Napoli) e in Albania (ANIX) – annuncia l’apertura del suo quarto data center nella città di Roma. Il nuovo PoP è stato denominato Claudius e si trova all’interno del campus di Cloud Europe, presso il Tecnopolo Tiburtino.

Cloud Europe, azienda specializzata nella progettazione e nella gestione di data center e già sede di importanti Internet Service Provider, ospita uno dei principali data center carrier neutral dell’area romana, offrendo elevati standard di sicurezza e garantendo la continuità di servizio.

“Siamo molto felici e orgogliosi di questa nuova apertura”, afferma Maurizio Goretti, CEO di Namex. “Namex prosegue il suo piano di sviluppo e crescita ampliando la propria presenza in una città, quale Roma, che sta crescendo come hub Internet nazionale e internazionale. Con Claudius aggiungiamo ai nostri punti esistenti un datacenter specializzato in sicurezza, ampliando l’offerta verso i nostri consorziati”.

La presenza di Namex nel campus Cloud Europe permetterà alle due realtà un reciproco e proficuo scambio a valore aggiunto attraverso il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi di interconnessione, elementi fondamentali per i nuovi ISP e per il miglioramento dei servizi a disposizione dei clienti.

“Cloud Europe è lieta di ospitare Namex all’interno del maggiore Green Data Center TIER IV Carrier independent di Roma, certificato ISO 22237 e sviluppato nel proprio campus di circa 60.000 metri quadri presso il Tecnopolo Tiburtino, oggi uno dei principali hub tecnologici del Paese”, afferma Giulio Iucci, CEO del Consorzio Stone.