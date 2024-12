Nadav Zafrir nuovo CEO di Check Point Software Technologies

Check Point Software Technologies annuncia il passaggio di Gil Shwed al ruolo di Presidente Esecutivo del Consiglio di Amministrazione e la nomina di Nadav Zafrir a nuovo CEO dell’azienda, a partire dal 16 dicembre.

“Check Point inizia un nuovo capitolo con il mio passaggio al ruolo di Executive Chairman e la nomina di Nadav a nuovo CEO dell’azienda. Conosco Nadav da molti anni ed è la persona ideale per guidare Check Point verso nuovi traguardi”, afferma Gil Shwed. “Ho piena fiducia nella strategia, nella forza, nella leadership e nei dipendenti dell’azienda, e lavoreremo insieme per garantire che questo nuovo viaggio porti ancora più successo di quello che abbiamo ottenuto finora.”

“Sono onorato di entrare a far parte di Check Point come nuovo CEO”, dichiara Nadav Zafrir. “Guidare un’azienda iconica della sicurezza informatica in un momento così cruciale per il nostro settore è sia un privilegio, sia una profonda responsabilità. Il nostro mondo si basa sulla fiducia, e la missione di Check Point di stabilire e proteggere questa fiducia non è mai stata così critica. Siamo in una posizione unica per essere all’altezza di questa missione e plasmare il futuro del settore della sicurezza informatica. Ringrazio Gil per la sua fiducia e per la sua leadership visionaria e sono grato di averlo come partner e mentore in qualità di nostro Presidente”.

Recentemente, Zafrir è stato co-fondatore e managing partner di Team8, un gruppo di venture building focalizzato sulla sicurezza informatica, dati e Intelligenza Artificiale, fintech e salute digitale. Prima di Team8, Zafrir ha creato il Comando informatico dell’IDF, le Forze di Difesa di Israele e ha servito come comandante dell’unità d’élite 8200, ritirandosi infine come generale di brigata. È membro del consiglio di amministrazione di SolarEdge Technologies (dopo aver ricoperto il ruolo di presidente per cinque anni) e ha fatto parte del consiglio di amministrazione di 14 società private di sicurezza informatica.