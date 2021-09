Mytraffic, finanziamento di Serie A e mette l’Italia fra gli obiettivi di crescita

Mytraffic, azienda di insight sui dati per i luoghi fisici, ha raccolto 10 milioni di euro con Alven come investitore principale e Kernel che partecipa come investitore esistente. L’azienda intende utilizzare i fondi per sviluppare le funzionalità dei propri prodotti e accelerare la propria crescita in Italia, Francia, Olanda, Belgio, Regno Unito, Germania e Spagna.

Tramite la sua piattaforma SaaS, Mytraffic fornisce informazioni approfondite accurate e dinamiche sui luoghi fisici (punti vendita, centri commerciali, uffici e centri logistici) a retailer, operatori immobiliari, investitori istituzionali e amministrazioni locali.

Dati esclusivi e software all’avanguardia consentono ai proprietari di immobili di stabilire il prezzo corretto degli affitti, alle reti retail di scegliere le location che ne favoriranno l’espansione, ai marketing manager di centri commerciali di selezionare le aree per attività di marketing più efficaci o alle amministrazioni comunali di valutare l’impatto di un evento specifico sulla capacità di attrazione della città.

In un ambiente sempre più caratterizzato da grande volatilità dei flussi del traffico, la mission principale di Mytraffic è supportare real estate e asset manager, retailer e urbanisti a prendere decisioni basate su dati su dove, quando e quanto investire in un’area specifica, su come migliorare la performance degli asset, ridurre i rischi e monitorare l’impatto dell’investimento nel tempo.

L’azienda offre oggi una piattaforma SaaS con dati completi su 1 milione di luoghi fisici in Europa, che vanno dai volumi dei visitatori aggiornati in tempo reale e storici ai profili e alla provenienza dei visitatori.

L’obiettivo primario di Mytraffic è accelerare e migliorare le decisioni in merito a dove, quando e quanto investire in un’area o location specifica per migliorare la performance degli asset, ridurre il rischio delle decisioni e monitorarne l’impatto nel tempo.

L’iniezione di capitale permetterà a Mytraffic di rafforzare le attività di ricerca e sviluppo, di investire in nuovi casi d’uso, come analisi del traffico dei veicoli e di espandere il pool di talenti delle vendite e del marketing, per aumentare la quota di mercato in Italia, nel Regno Unito e in Belgio, Olanda, Germania, Spagna.

Mytraffic comunica anche di essere in cerca di collaboratori.