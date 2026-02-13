myQNAPcloud One: la nuova soluzione cloud in abbonamento di QNAP

QNAP Systems ha annunciato il lancio ufficiale di myQNAPcloud One, una soluzione di storage cloud unificata in abbonamento. Il servizio combina la versione avanzata di myQNAPcloud Storage, progettata per i backup NAS, con myQNAPcloud Object, un servizio di storage ad oggetti compatibile S3. Gli utenti possono utilizzare in modo flessibile la capacità di archiviazione sottoscritta tra entrambi i servizi, in base alle effettive necessità di utilizzo, eliminando la necessità di abbonamenti separati.

“Prima del lancio ufficiale di oggi, myQNAPcloud One è stato validato tramite un programma di accesso anticipato nel 2025, dimostrando la sua efficacia sia negli scenari di backup NAS sia in quelli di object storage,” ha dichiarato Vivian Luo, Product Manager di QNAP. “Il feedback degli utenti reali ha evidenziato una chiara domanda per un servizio di storage cloud unificato che elimini i compromessi tra complessità architetturale e costi.”

Le caratteristiche principali di myQNAPcloud One

Prezzi semplici e trasferimento dati gratuito*

Con myQNAPcloud One, gli utenti possono scegliere i piani di archiviazione flessibili a partire da 1TB. Non sono previsti costi aggiuntivi per la trasmissione dei dati o le richieste API , offrendo alle aziende un modello di pricing prevedibile e trasparente.

Proteggi i dati aziendali con le funzioni di blocco degli oggetti (object lock). Queste funzionalità proteggono contro ransomware , cancellazioni accidentali e modifiche non autorizzate, garantendo al contempo la conformità normativa per settori come la sanità, la finanza e l’istruzione.

Perfettamente integrato con le soluzioni di backup NAS QNAP, myQNAPcloud One è la destinazione ideale per il backup remoto e la gestione semplificata del backup.

myQNAPcloud One è progettato per soddisfare rigorosi standard di privacy e sicurezza, rendendolo una soluzione affidabile per settori che richiedono uno storage cloud sicuro e conforme.

myQNAPcloud One migliora myQNAPcloud Storage con funzioni avanzate come il monitoraggio delle attività degli utenti per 180 giorni, la condivisione dei file con impostazioni di scadenza e fino a 100 versioni di file per una gestione sicura ed efficiente dei dati.

Con 13 data center globali, myQNAPcloud One garantisce un accesso a bassa latenza e prestazioni affidabili per gli utenti di tutto il mondo. myQNAPcloud One soddisfa gli standard di conformità globali, comprese le normative sulla sicurezza dei dati e sulla privacy, assicurando che la tua azienda rimanga conforme in ogni area geografica.

I piani di abbonamento a myQNAPcloud One

myQNAPcloud One offre opzioni di abbonamento flessibili, con piani mensili a partire da USD 8,39 al mese per 1TB di storage. Scegliendo un piano annuale, gli utenti possono risparmiare fino al 18%, con costi mensili a partire da circa USB 6,99 per 1TB. Per maggiori dettagli, visita: https://www.qnap.com/go/software/myqnapcloud-one

Per ulteriori informazioni, visita www.qnap.com o contatta il team di vendita locale per una soluzione su misura.

*Nota: myQNAPcloud One dispone di un meccanismo di politica di utilizzo equo che controlla dinamicamente il numero di richieste API simultanee e le risorse di upload, download e database di sistema. L’allocazione delle risorse per ogni account utente QNAP dipende dal volume di archiviazione dell’account QNAP. Ad esempio, gli account utente con 1 PB o più di spazio storage riceveranno un’allocazione di risorse maggiore rispetto agli account utente con 1 TB.