myCRIF è il nuovo Digital Workplace di CRIF, incentrato sull’utente

CRIF è da più di 30 anni una delle realtà più importanti a livello globale nell’ambito dei servizi digitali dedicati all’ambito credito e business. L’azienda, fondata nel 1988 a Bologna, ha costruito il suo successo internazionale su innovazione e tecnologia all’avanguardia. Per rimanere al passo con le evoluzioni tecnologiche che richiedono trasformazioni continue dei processi, si è reso necessario riprogettare il modo di lavorare dei suoi dipendenti, per renderlo più semplice, accessibile e di qualità per tutti.

Il progetto di trasformazione della Intranet aziendale è stato affidato a Green Team, azienda del Gruppo Far Networks, da 15 anni al fianco di CRIF.

Una delle premesse dalle quali il progetto ha preso forma è stata la convinzione che la tecnologia diventa utile solo quando viene utilizzata dalle persone. Scegliere la soluzione tecnologica per un progetto complesso di revisione dell’intera Intranet di un’azienda come CRIF ha richiesto un grosso lavoro di preparazione, che è servito per comprendere le dinamiche interne, i flussi di lavoro, i processi di comunicazione. Per identificare meglio i bisogni degli utenti e individuare la soluzione tecnologica più efficace, è stata lanciata una survey interna, che ha consentito di far emergere con chiarezza i principali aspetti su cui doveva essere focalizzato il nuovo Digital Workplace.

Per il nuovo progetto sono state coinvolte diverse tipologie di utenti (esperti di contenuti/editor/utenti finali) che attraverso test, feedback, partecipazione attiva, hanno contribuito alla realizzazione di un ambiente che rispecchiasse la cultura organizzativa.

myCRIF mette l’utente al centro

Il nuovo Digital Workplace, denominato myCRIF, è centrato sull’esperienza del dipendente che ha a disposizione una pagina con il proprio profilo personale dove può fruire di contenuti rilevanti per sé in base alle sue caratteristiche (ad es. sede di lavoro, ruolo, funzione, ecc.).

Il progetto di myCRIF è stato ambizioso. L’idea di creare un Digital Workplace che fosse il fulcro della vita lavorativa dell’intera azienda ha richiesto la valutazione di molteplici aspetti per definire la soluzione tecnologica che potesse supportare il cambiamento attuale ed evolvere con la crescita aziendale. La scelta è stata di lavorare con Microsoft SharePoint Online, perché offriva una serie di funzionalità che rispondevano perfettamente alle necessità di questo progetto.

La progettazione di myCRIF ha riguardato anche la definizione di una modalità di rilascio del nuovo Digital Workplace che agevolasse l’organizzazione nella sua implementazione. Il progetto è stato concepito in waves alla luce dei numerosi elementi di complessità e di novità introdotti per i dipendenti, e per meglio bilanciare l’effort organizzativo/implementativo.

Risultati e benefici. Un unico punto di accesso al mondo CRIF, ovunque

MyCRIF oggi consente ai dipendenti dell’azienda di migliorare le proprie competenze, colmare le lacune e accedere in modo continuativo al proprio ambiente di lavoro. L’esperienza utente è valorizzata in ogni punto di myCRIF attraverso logiche di profilazione che mostrano, oltre a contenuti globali, dei contenuti locali che dipendono dalle caratteristiche del proprio profilo (contenuti “per te”).

Loretta Chiusoli, CRIF Group Chief HR Officer, ha spiegato: “La nuova myCRIF è costruita intorno all’utente, un unico punto di accesso al mondo CRIF, raggiungibile da qualsiasi device, dove trovare informazioni personali, dati di business, strumenti di lavoro e training, per un’esperienza end-to-end; un ambiente personalizzato, costruito su misura per le esigenze del dipendente, con informazioni selezionate in base ai propri interessi, alla propria collocazione geografica ed organizzativa. Uno spazio declinato in 11 lingue, integrato con gli strumenti HR, che può gestire flussi informativi e processi in forma completamente digitale, che permettono ai dipendenti CRIF di lavorare in modo semplice, accessibile e di qualità.”

MyCRIF è stata accolta con favore dai dipendenti e ha già ricevuto premi nazionali e internazionali come Intranet innovativa. CRIF e Green Team sono ora già focalizzate nel disegnare il percorso verso il prossimo futuro.