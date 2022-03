MyAcademy, la community per aiutare i professionisti digitali su tematiche legali

É nata MyAcademy, la community legale formata da professionisti, non avvocati, che operano nel settore Digitale, con l’obiettivo di creare un ecosistema dove poter apprendere, discutere e confrontarsi su tematiche legali di interesse per chi lavora giornalmente sul web.

Quante volte, infatti, capita ai professionisti di non sapere, ad esempio, quali sono i corretti termini e condizioni di vendita da inserire sul proprio sito e-commerce? Oppure, quali sono gli obblighi e le regole da rispettare se si intende attivare una collaborazione con degli influencer? O ancora come poter tutelare il copyright dei propri contenuti e non violare quello altrui?

MyAcademy è stata creata proprio per venire in aiuto ai professionisti attivi nel Digitale, fornendo loro risposte autorevoli, qualificate e facilmente applicabili a queste domande, in un ambiente “protetto”, lontano dal rumore dei Social Media.

In cosa consiste MyAcademy

MyAcademy è l’evoluzione di Legal for Digital Academy, progetto dello studio legale Legal for Digital, nato con l’ambizione di accompagnare e fornire un boost legale ai professionisti del Digitale. In origine, l’Academy era una semplice piattaforma dove poter fruire contenuti e ricevere nozioni legali pratiche e spendibili immediatamente sul campo. Oggi, invece, si è trasformata in una vera e propria community fidelizzata dove imprenditori, freelance, titolari di agenzia, startupper, editori e dipendenti di aziende possono confrontarsi, discutere, ricevere contenuti ad hoc per le proprie esigenze, partecipare a webinar, eventi e incontrare esperti del settore.

A gestire tutti gli eventi formativi dell’Academy è Alessandro Vercellotti, Founder Partner dello Studio Legal for Digital, la prima Boutique legale in Italia specializzata unicamente in diritto della rete. Classe 1984, Vercellotti è conosciuto anche per essere l’Avvocato del Digitale, il fondatore del Social Warning Movimento Etico per l’educazione digitale e uno dei membri del direttivo nazionale dell’Osservatorio sulle Fake news.

Legal for Digital è il primo studio legale in Italia specializzato unicamente in diritto della rete. Per due anni consecutivi, ha vinto il premio le Boutique Legale d’Eccellenza in Diritto della Rete per le Fonti Awards 2020 e 2021 e si verticalizza su 4 aree di competenza: tutela della privacy, vendita online, contrattualistica per il Digitale e Copyright.

Ciò che differenzia la Boutique da altri studi legali è la grande competenza tecnica sugli strumenti digitali che si va ad unire alla profonda conoscenza legale.

“Conoscere gli strumenti di chi lavora nel Digitale e saper usare il loro linguaggio è fondamentale per capire a fondo i problemi e le esigenze dei professionisti e riuscire a spiegare loro come poterli risolvere” – commenta Vercellotti – “Evitare l’utilizzo del legalese è importante per farsi capire e se una persona capisce cos’è necessario fare, poi lo sa anche mettere in pratica.”