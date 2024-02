MWC 2024: Huawei lancia un’ampia gamma di soluzioni Net5.5G

Al Mobile Word Congress (MWC) 2024 di Barcellona, Huawei ha coinvolto numerosi tra i più importanti operatori globali, partner del settore e opinion leader per confrontarsi sulla futura sinergia tra rete, cloud e connettività intelligente, nell’ambito dello showcase ‘Advance Intelligence’, con l’obiettivo di promuovere la trasformazione digitale in tutti i settori insieme a un fiorente ecosistema industriale, accelerare il ciclo economico positivo del 5G e prepararsi all’imminente avvento del 5.5G.

Huawei ha inoltre presentato una gamma completa di prodotti e soluzioni 5.5G, F5.5G e Net5.5G per molteplici scenari d’uso, auspicando una stretta collaborazione con operatori globali e partner industriali per cogliere sfide e opportunità di un futuro sempre più intelligente con un’infrastruttura digitale profondamente integrata in ogni aspetto della quotidianità, dell’industria e della società che accrescerà progressivamente la necessità di una maggiore capacità di rete.

Nel corso dell’evento ‘Bringing Net5.5G into Reality, Inspire New Growth’, Leon Wang, Presidente della Data Communication Product Line di Huawei, ha lanciato quattro nuove soluzioni su misura per Net5.5G, che coprono il backhaul mobile, il campus aziendale, il ‘converged transport’ e la rete di data center, per supportare il successo commerciale degli operatori.

Net5.5G Mobile Backhaul

La banda ultralarga è il fondamento di un’esperienza all’avanguardia. L’anello di accesso del backhaul mobile richiede di essere aggiornato allo standard 100GE per soddisfare i requisiti di traffico di queste applicazioni. Inoltre, è necessaria l’ottimizzazione dell’esperienza per fornire una migliore esperienza mobile e migliorare l’ARPU.

I router delle stazioni base di Huawei offrono funzionalità di accesso complete con 25/50/100/400GE per rendere possibile l’implementazione della rete con un TCO ottimale. Questa soluzione è compatibile con il trasporto 4G, 5G e 5G-A, salvaguardando così i precedenti investimenti. Facendo leva sulla Network Digital Map, la soluzione permette di visualizzare e ottimizzare l’esperienza a livello di applicazione, garantendo così una congestione pari a zero per i servizi VIP e accelerando la monetizzazione dell’esperienza utente.

Net5.5G High-Quality 10 Gbps Campus

Gli operatori stanno espandendo la propria offerta di servizi dalle tradizionali linee private alle reti campus aziendali. Ciò apre nuove opportunità per i servizi di rete gestiti in modo digitale e arricchisce il portfolio di prodotti B2B aumentando i ricavi.

In questo contesto, Huawei è stata la prima azienda al mondo ad aver lanciato i primi prodotti della serie Wi-Fi 7 per ogni tipologia di scenario. Inoltre, supporta gli operatori nel miglioramento del proprio vantaggio competitivo, evitando una concorrenza sleale attraverso l’accesso ad alta densità, un’esperienza video garantita e l’O&M intelligente con Network Digital Map, accelerando così la loro transizione da ISP a MSP.

Net5.5G Converged Transport

Avendo a disposizione più servizi su un’unica rete, gli operatori possono offrire un maggiore valore aggiunto con le linee e le reti private. In questo contesto, Huawei fornisce 400GE ad alta densità per metro e core che permette di supportare numerose connessioni a 10 Gbps.

Le linee private di slicing a livello di tenant, la selezione del percorso a bassa latenza e la visualizzazione a livello di applicazione vengono utilizzate per implementare la servitizzazione della rete, accelerandone la monetizzazione delle risorse e aumentare i ricavi.

Net5.5G Hyper-Converged DCN

Il servizio di leasing della potenza di calcolo, in aggiunta a sale di gestione IDC e servizi di cloud privato, può stimolare una nuova crescita per gli operatori. Huawei utilizza infatti la rete di data center (DCN) 800GE ad alta densità per fornire potenza di calcolo efficiente e plug-and-play, riducendo notevolmente i tempi di implementazione. Inoltre, l’algoritmo NSLB aumenta il throughput della rete dal 50% al 98% e migliora l’efficienza della formazione del 20%.

Alla fine del 2023 erano state implementate più di 300 reti commerciali 5G in tutto il mondo, mette in evidenza Huawei, servendo più di 1,6 miliardi di utenti, con un tasso di crescita degli utenti globali 5G sette volte superiore a quello degli utenti 4G nello stesso periodo. Gli operatori che hanno scelto di utilizzare le soluzioni Huawei sono risultati i migliori per esperienza di rete nei test effettuati nel 2023 nelle principali città della Germania, dell’Austria e dei Paesi Bassi, afferma l’azienda.

Huawei ha già supportato gli operatori ad avviare la verifica commerciale e i test del 5.5G in oltre 20 città in tutto il mondo. Per esempio, in Finlandia gli operatori hanno concluso la verifica della tecnologia 5.5G sulle reti commerciali, raggiungendo una velocità di picco superiore a 10 Gbps, oltre ad aver verificato la tecnologia IoT passiva. In Germania, invece, gli operatori del settore che operano sulla banda 6 GHz hanno raggiunto una velocità di picco di 12 Gbps, utilizzando tecniche multi-carrier.

Il lancio commerciale del 5.5G è previsto nel 2024 e Huawei si pone l’obiettivo di supportare gli operatori nell’offerta servizi di livello premium contribuendo a implementare reti onnipresenti efficienti, collaborative, sostenibili, stabili e intelligenti.

In occasione dell’edizione 2024 del Mobile World Congress (MWC), che si svolge a Barcellona dal 26 al 29 febbraio, Huawei presenta la propria gamma di prodotti e soluzioni presso lo stand 1H50 nella Hall 1 di Fira Gran Via.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata all’MWC del sito di Huawei.