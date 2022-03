Mwc 2022: Oppo spinge la ricarica rapida a 150W e 240W

Al Mobile World Congress (Mwc) 2022, Oppo ha svelato una serie di tecnologie innovative, tra cui 240W SuperVooc flash charge che carica 4500mAh in 9 minuti.

Inoltre: 150W SuperVooc flash charge con Battery Health Engine, che raddoppia la durata della batteria, e il nuovo Oppo 5G CPE T2, che converte il 5G in Wi-Fi estremamente veloce.

Dall’introduzione di SuperVooc nel 2014, Oppo ha continuato a portare avanti lo sviluppo e l’innovazione della tecnologia di ricarica flash.

E ora, al Mwc 2022, Oppo ha presentato ufficialmente l’ultima tecnologia di ricarica flash SuperVooc da 150W. Questa è in grado di ricaricare una batteria da 4.500 mAh al 50% in 5 minuti e fornire una carica al 100% in soli 15 minuti.

SuperVooc 150W integra anche il Battery Health Engine di Oppo, che ha fatto il suo debutto di recente sulla serie Find X5.

Questa tecnologia aiuta a mantenere la batteria all’80% della sua capacità originale dopo ben 1.600 cicli di carica, raddoppiando l’attuale standard del settore di 800 cicli.

La ricarica flash SuperVooc da 150W – ha annunciato Oppo – sarà lanciata su smartphone OnePlus selezionati nel secondo trimestre del 2022.

Oppo ha anche svelato una nuova tecnologia di ricarica che fa segnare un vero e proprio record nel settore: SuperVooc da 240W.

L’azienda ha dimostrato al Mwc 2022 che 240W SuperVooc può ricaricare una batteria da 4.500mAh al 100% in circa 9 minuti, con una performance che spinge ulteriormente in avanti i confini della potenza di ricarica.

Tuttavia, se per la ricarica flash SuperVooc da 150W Oppo ha fornito già una timeline per la disponibilità, per quella da 250W non c’è ancora un’indicazione sui tempi di arrivo sul mercato.

I dispositivi 5G CPE convertono i segnali 5G in connessioni di rete Wi-Fi o LAN, permettendo a più dispositivi di connettersi a un servizio 5G in ambienti come la casa, l’ufficio e altro.

Nelle aree dove non ci sono infrastrutture a banda larga, i dispositivi possono connettersi a Internet 5G veloce semplicemente collegandosi a un device 5G CPE con una scheda SIM 5G inserita.

Il 5G CPE T2 è l’ultimo della linea di prodotti 5G CPE di Oppo.

È dotato di un sistema modem-RF Qualcomm Snapdragon X62 5G e della tecnologia aggiornata smart antenna O-Reserve 2.0 di Oppo, grazie alla quale è in grado di convertire i segnali 5G in connessioni Wi-Fi veloci e stabili.

