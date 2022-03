Mwc 2022: Acronis Cyber Protect Home Office, protezione a 360 gradi

In occasione del Mobile World Congress (Mwc) 2022, Acronis ha presentato al pubblico la soluzione Acronis Cyber Protect Home Office.

Non si tratta di una novità assoluta, perché il rebranding risale a qualche mese fa. A settembre l’azienda aveva infatti annunciato che Acronis True Image cambiava nome in Acronis Cyber Protect Home Office.

L’importante evento internazionale Mobile World Congress di Barcellona offre ora l’occasione per l’azienda di presentare a una platea più ampia di utenti la soluzione rinnovata.

Acronis Cyber Protect Home Office è dunque una soluzione che integra protezione dei dati e cybersecurity e consente agli utenti di contrastare le più recenti minacce informatiche.

Il software è progettato per bloccare i cyber-attacchi in tempo reale grazie a regolari scansioni antivirus potenziate dalle tecnologie di machine learning.

Acronis cita una valutazione del laboratorio di ricerca indipendente AV-TEST, secondo cui l’integrazione di backup dei dati e cybersecurity avanzata consente di rilevare e bloccare il 100% degli attacchi informatici.

Ma il passaggio sul palcoscenico del Mobile World Congress non ha una valenza semplicemente di esposizione. Acronis è continuamente al lavoro per migliorare la soluzione aggiungendo funzionalità avanzate.

Ci sono quindi anche novità per Acronis Cyber Protect Home Office: nello specifico, queste riguardano macOS.

L’aggiornamento più recente è infatti destinato agli utenti del sistema operativo del Mac, con l’integrazione del supporto per SoftRAID.

Questo permette ora agli utenti Mac di aggiungere ai propri flussi di lavoro solide funzioni di backup e anti-malware.

SoftRAID è una utility per la gestione RAID software potente e intuitiva, oltre che flessibile, grazie a un ampio spettro di opzioni.

Alexander Pantos, Senior Director dell’unità Prosumer di Acronis, ha sottolineato: “Acronis Cyber Protect Home Office è molto più di un semplice prodotto di backup. È una soluzione di Cyber Protection all-in-one che fornisce protezione a 360 gradi contro tutte le minacce, incluso malware, ransomware e cryptojacking“.

Larry O’Connor, CEO di Other World Computing, ha affermato: “L’aumento del numero di utenti che lavorano da remoto comporta un aumento dei cyber attacchi indirizzati ai telelavoratori e ai loro uffici domestici, la cui sicurezza è inferiore rispetto alle reti e ai sistemi aziendali.

Il backup senza cybersecurity è come una porta senza serratura. Ora non si tratta più di capire se verrà sferrato un attacco, ma quando: nessun’altra soluzione fornisce difese informatiche semplici, efficienti e sicure, sia per pc che per Mac, di quelle garantite da Acronis Cyber Protect Home Office.”

