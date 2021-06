Mwc 2021, Lenovo rinnova la gamma ThinkPad e non solo

Il Mwc 2021 per Lenovo è occasione per mostrare una nutrita serie di novità tecnologiche a 360 gradi.

In particolare, arrivano le ultime novità del portfolio ThinkPad e ThinkVision.

ThinkPad X1 Extreme Gen 4 ridisegnato e riprogettato offre maggiore potenza, migliore connettività e nuove opzioni di configurazione per soddisfare le esigenze degli utenti. Equipaggiato con i processori Intel Core i9 vPro serie H di undicesima generazione e disponibile con le schede grafiche Nvidia GeForce RTX, memoria DDR4 fino a 64 GB e supporto per doppia unità a stato solido (SSD), X1 Extreme Gen 4 presenta anche connettività 5G Wireless WAN opzionale.

Inoltre, in opzione Lenovo propone il display da 16 pollici edge-to-edge 4K Dolby Vision.

Completano il quadro la nuova webcam FHD, i due microfoni con cancellazione del rumore e il sistema di altoparlanti Dolby Atmos rivolti verso l’utente e maggiorati del 20% rispetto alla generazione precedente.

Tutte queste prestazioni racchiuse nell’iconico chassis ThinkPad dal peso di 1,81kg.

Lenovo presenta anche ThinkPad L13 Gen 2 e L13 Yoga Gen 2 basati sui più recenti processori mobile AMD Ryzen serie 5000.

La serie L13 aiuta gli utenti a lavorare in modo più efficiente con funzionalità di produttività e sicurezza.

Tenendo conto dell’affermarsi della modalità di lavoro ibrida, Lenovo lancia il nuovissimo monitor mobile ThinkVision M15 che offre la flessibilità di un secondo schermo in una soluzione altamente portatile, insieme al display ThinkVision T24m-20 e alla webcam MC50 che insieme offrono una soluzione di videoconferencing di qualità.

Per chi necessita un monitor fisso più grande per uno spazio di lavoro dedicato, ThinkVision T24m-20 non è solo un monitor FHD da 23,8 pollici, ma anche un’efficace soluzione di docking USB-C con un singolo cavo che supporta dati, video/audio, connettività ethernet e fino a 90 W di potenza erogata a dispositivi compatibili. Supporta anche funzioni più avanzate come il daisy chain per una configurazione multi monitor e il pulsante di accensione con mirroring che può accendere un PC connesso compatibile. ThinkVision T24m-20 include anche il software Lenovo Display Control Center, denominato ThinkColor, che aiuta gli utenti a svolgere diverse attività e regolazioni avanzate dello schermo attraverso finestre a schermo singolo o multiplo, attraverso una semplice interfaccia point-and-click.

Progettata per adattarsi a qualsiasi monitor ThinkVision serie P o T in commercio, la nuova webcam ThinkVision MC50 consente di trasformare il T24m-20 in un hub di videoconferencing. La webcam FHD 1080p con doppio microfono a cancellazione di rumore integrato, dispone di un “semaforo” intelligente che accende una luce rossa sulla parte superiore della webcam quando l’utente è in una conference call, informando così i colleghi o i familiari che l’utente è “occupato”.

L’MC50 usa la connessione USB plug-and-play e possiede una funzione di inclinazione e rotazione grazie alla quale è possibile orientare la sola webcam e non l’intero monitor. Comprende un otturatore fisico e un attacco antifurto per maggiore sicurezza.

Infine, la società estende il suo portfolio ThinkPad L con due novità equipaggiate con processori mobili AMD Ryzen serie 5000 e scheda grafica AMD Radeon, di cui sono disponibili versioni PRO. Disponibili con opzioni di docking flessibile e Modern Standby, in colorazione nera o argento, i laptop L13 sono dotati della soluzione di sicurezza ThinkShield integrata per una maggiore tranquillità durante l’utilizzo. Le interfacce biometriche come il riconoscimento facciale di Windows Hello, il lettore di impronte digitali Match on Chip, insieme a un otturatore fisico della webcam e alle funzionalità di sicurezza AMD, offrono una protezione avanzata dei dati e del dispositivo.