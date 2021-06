Mwc 2021, D-Link presenta le reti private abilitate dal 5G

Al Mobile World Congress 2021, D-Link ha annunciato le sue ultime innovazioni di rete 5G private, specificamente progettate per le aziende e le PMI, per soddisfare le crescenti richieste critiche di connettività IoT e promuovere nuove efficienze nell’attuale rivoluzione digitale nota come Industria X.0.

La digitalizzazione del settore sta avanzando e le aziende devono avere l’infrastruttura in atto per fornire servizi locali e personalizzati con connettività wireless affidabile.

D-Link espande il 5G all’IoT industriale offrendo reti private 5G per supportare distribuzioni IoT massicce e fornire velocità multi-gigabit con capacità praticamente illimitata per servizi ad alta larghezza di banda e a bassa latenza.

Con risorse dedicate per reti locali gestite in modo indipendente e facili da implementare, le tecnologie di rete privata 5G di D-Link forniscono alle aziende e alle PMI prestazioni ottimizzate e su misura che si adattano alle loro specifiche esigenze aziendali.

L’accesso wireless fisso 5G affidabile e sicuro di D-Link è un’opzione competitiva rispetto ai tradizionali servizi a banda larga a rete fissa, che sono spesso difficili da gestire e costosi da implementare in molti ambienti.

Il 5G FWA apre anche nuove opportunità per gli operatori di telefonia mobile di tutto il mondo per fornire servizi vocali, video, dati e IoT gestiti.

D-Link offre una gamma di prodotti aziendali per la costruzione di solide reti private 5G, tra cui switch di data center, telecamere di sorveglianza, punto di accesso e il nuovo gateway M2M NR 5G. DWM-3010 5G NR M2M Gateway di D-Link facilita la connettività a banda larga 5G con velocità fino a 1 Gbps, latenza ultra-bassa e riduzione della congestione.

Con il gateway M2M DWM-3010 5G NR, gli utenti possono collegare fino a 50 dispositivi in ambienti di lavoro ad uso pesante e il sistema presenta molteplici funzionalità industriali per una comunicazione efficiente tra i dispositivi.

Inoltre, viene fornito con un design robusto che gli consente di resistere a un ampio intervallo di temperatura in qualsiasi ambiente, il che significa che la gestione remota e centralizzata è facile con D-Link Edge Cloud Solution.