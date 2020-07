Multicloud, la strategia di Gruppo Lutech per le imprese italiane

Il Gruppo Lutech ha reso nota la sua strategia operativa per accompagnare le aziende clienti verso una transizione al multicloud sicura ed efficace.

Secondo una recente analisi di IDC, il 38% delle aziende che già utilizzano servizi cloud indica il multicloud come priorità di investimento per il prossimo futuro. Una previsione supportata dal fatto che, entro il 2021, il 90% delle aziende si affiderà a un mix di servizi di cloud privato, on premise, molteplici cloud pubblici e piattaforme legacy.

La conversione dell’architettura It di un’azienda a un ambiente multicloud, però, può risultare complessa e articolata se non affrontata nel modo corretto e insieme a un system integrator strutturato e specializzato. Per supportare al meglio le aziende, il Gruppo Lutech ha definito una strategia verso il multicloud che sta già applicando a diversi progetti.

Gianluigi Citterio, Technology Presales Director ha dichiarato che l’approccio del Gruppo si fonda su due concetti fondamentali. In primo luogo, l’aderenza delle esigenze e richieste delle line of business con i requisiti di Confidentiality, Integrity e Availability dei servizi e delle tecnologie e, in seconda battuta, la convinzione che un progetto multicloud non è di tipo one shot ma presenta necessariamente una ricorsività nel tempo che deve essere sempre aderente al mutato scenario di business del cliente.

Partendo dal primo assunto, il Gruppo Lutech introduce una metodologia basata su una fase di Advisory (ADVICE) che ha la finalità di individuare i requisiti business e tecnologici più idonei alla transizione verso un ambiente multicloud, soprattutto in relazione alla governance e compliance al fine di raggiungere opportuni livelli di protezione dell’informazione in linea con le specifiche esigenze del cliente.

Si tratta di una fase consulenziale in cui si realizza una precisa fotografia dei processi, servizi e dell’infrastruttura It preesistente effettuando una mappatura di quest’ultimi in relazione ai carichi di lavoro e alle esigenze di resilienza, disponibilità e sicurezza di cui il singolo processo con la relativa infrastruttura abbisogna.

Tutto ciò è possibile per mezzo di una analisi predittiva effettuata anche grazie a precisi tool di discovery e analytics integrati nei servizi di Assessment (Cloud Impact Analysis, Cloud Cost Comparison, Workload Assessment ecc.). È importante che l’analisi sia orientata al raggiungimento di chiari obiettivi di business, al fine di ottimizzare lo sforzo progettuale e fornire al cliente un ritorno tangibile immediato.

Segue la fase di ideazione e di costruzione del progetto (BUILD) in cui la priorità è tutelare gli investimenti già effettuati in applicativi e servizi. Per questo, il Gruppo Lutech si avvale del proprio team di sviluppo specializzato in ambienti cloud che avrà il compito di traghettare correttamente l’infrastruttura applicativa verso la conversione.

Infine, è fondamentale affrontare la fase Operation & Optimize con processi e strumenti adeguati a una gestione ottimizzata del nuovo ambiente secondo un paradigma ricorsivo, più affine al delivery di un servizio (modalità as-a-service) che alla rivendita di un set di prodotti e licenze. In questo frangente, l’azienda cliente può delegare il controllo completo dell’ambiente al CLOC (CLoud Operation Center) del Gruppo Lutech.

Il carattere profondamente eterogeneo di un ambiente multicloud, infine, determina complessità e silos applicativi difficili da gestire. Per questo, in fase di gestione dell’infrastruttura, il Gruppo Lutech opta per un set comune di strumenti che permetta la totale centralizzazione delle operazioni, come l’adeguamento dei carichi di lavoro o il controllo di protezione sui dati, da svolgere sull’ambiente multicloud.

Per questo, il Gruppo Lutech – Dell Technologies Titanium Partner, utilizza gli strumenti forniti dalla piattaforma Dell Technologies Cloud che fornisce una One Cloud Experience: ovvero la possibilità di utilizzare simultaneamente più piattaforme attraverso una connessione bidirezionale effettiva ed efficace su un’interfaccia comune.