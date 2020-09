Il multicloud come soluzione per le Pmi che lavorano in mobilità

Il lavoro in mobilità è ormai un elemento imprescindibile dell’azienda moderna e nell’attuale contesto le piccole e medie imprese si troveranno ad affrontare la gestione degli ambienti con multicloud e lo dovranno fare velocemente.

Le aziende si trovano in fasi differenti del percorso verso il cloud e quasi tutte lavorano con più cloud, siano essi cloud privati e/o pubblici.

Un approccio multicloud consente alle aziende di beneficiare delle funzionalità uniche offerte dai diversi cloud.

Secondo recenti dati di Idc, il 93% delle aziende distribuisce carichi di lavoro su due o più cloud, portando quindi la complessità su più piattaforme cloud.

Le aziende che si stanno muovendo verso la digital transformation scelgono il multicloud per vari motivi: per ottenere le migliori soluzioni, per evitare vincoli con i fornitori, per adattarsi alle strategie cloud globali.

Come dimostra un’analisi realizzata da Dell Technologies, “The Cloud Complexity Imperative“, ci spiega Luigi De Vizzi, Sales Director Medium Business. Dell Technologies, Italia la maggior parte delle aziende europee utilizza almeno tre provider di cloud pubblico, numero che si prevede aumenti di due terzi entro i prossimi 36 mesi.

Le esigenze aziendali stanno cambiando in risposta all’evoluzione dei requisiti delle applicazioni.

Oggi, le architetture aziendali supportano approcci virtualizzati, containerizzati e as-a-service per le applicazioni tradizionali.

Il modo migliore per affrontare la sfida della gestione di più cloud e ambienti operativi è creare un unico ambiente operativo che consenta alle organizzazioni di fornire applicazioni e servizi dove sono necessari, indipendentemente dalla piattaforma cloud e dagli ambienti operativi.

Un approccio coerente al cloud ibrido è pertanto la soluzione migliore.

Pmi e ambienti multicloud complessi

Sebbene sia corretto affermare che il mercato di fascia media deve affrontare in gran parte le stesse sfide delle imprese più grandi, l’intensità con cui queste vengono percepite, osserva De Vizzi, è diversa.

Con le imprese più piccole, per esempio, le risorse finanziarie saranno probabilmente più limitate e spesso provengono direttamente dalla proprietà dell’azienda. Questo aumenta la pressione sugli investimenti, rendendo le prestazioni e il ritorno sugli investimenti ancora più critici.

L’analisi di Dell Technologies ha rilevato che più della metà delle aziende ha messo in evidenza la perfetta compatibilità tra le proprie infrastrutture cloud e on-premise come l’elemento più importante nella formulazione di strategie di cloud ibrido.

Tuttavia, attualmente solamente il 5% delle organizzazioni sta davvero massimizzando i vantaggi del multicloud, in gran parte a causa della maggiore complessità delle operazioni IT.

L’utilizzo di più di un provider di cloud pubblico porta inevitabilmente ad ambienti cloud più complessi, aumentando la frammentazione e questo può avere un impatto negativo se gestito in modo inefficiente.

Ecco allora che quasi tutti gli intervistati (95%) ritengono di disporre di un ambiente cloud frammentato e quasi tre terzi (73%) afferma di utilizzare almeno quattro strumenti di gestione per la propria infrastruttura cloud.

Questi risultati evidenziano l’importanza di strategie multicloud più rigorose e personalizzate che pongano la semplicità al centro delle operazioni cloud.

Per la maggior parte delle aziende è riconosciuto che la semplificazione di questi complessi ambienti cloud è il percorso verso il multicloud, riducendo i costi e i rischi relativi alla sicurezza, oltre ad abbreviare i tempi del flusso di lavoro.

7 responsabili IT su 10 prevedono che una maggiore coerenza nella gestione del cloud ridurrà i costi complessivi di circa il 19%.

I responsabili delle decisioni IT ritengono che una maggiore coerenza si tradurrebbe in una migliore collaborazione tra l’IT e le parti interessate (78%).

Coerenza del cloud in tre mesi

Ottenere valore da più cloud dovrebbe essere un punto fermo, e di fatto può esserlo. Tenendo conto di tre considerazioni chiave, anche le aziende più piccole possono raggiungere la coerenza del cloud in tre mesi, ricollegando i loro ambienti cloud ibridi:

In primo luogo lo fanno mantenendo il cloud privato compatibile con un’infrastruttura locale moderna.

Quindi, assicurando che le competenze inerenti alla trasformazione, da quelle trasversali come il pensiero critico, la creatività e la flessibilità, alle abilità complesse come la programmazione, la progettazione digitale e data science, siano coltivate. Ciò consentirà alla forza lavoro di adattarsi a tecnologie nuove e innovative come lo sviluppo di intelligenza artificiale e machine learning.

Infine, affidandosi al personale specializzato nella creazione di questa coerenza, collaborando con terze parti per aiutare a potenziare le strategie multicloud.

Per tante aziende c’è ancora molto lavoro da fare, ogni viaggio verso un approccio cloud-first è unico, ma in tempi di incertezza la semplificazione delle complessità del cloud aumenterà l’efficienza e fornirà una base rassicurante per un ambiente di lavoro mobile, che ora è una parte essenziale del business anche delle piccole aziende.

Dell Technologies, osserva De Vizzi, per strategia rimuove la complessità del cloud abilitando infrastrutture e operazioni coerenti che possono estendere le applicazioni e i processi dei clienti senza interruzioni tra le opzioni di implementazione pubbliche, private ed edge, creando una strategia di cloud ibrido veramente agile.

Fornisce una serie di soluzioni di infrastruttura cloud che combinano l’infrastruttura cloud Dell Emc e il software cloud di Vmware, supportate da servizi globali e funzionalità flessibili di finanziamento a consumo. In particolare, per le Pmi i modelli di consumo flessibili consentono un approccio su misura basato sulle esigenze aziendali.