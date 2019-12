Da Msi arrivano due nuovi laptop progettati per perseguire le prestazioni di efficienza e portabilità che tutti i professionisti desiderano, in particolare quelli che lavorano in settori legati alla creazione dei contenuti, target che anche il nome delle nuove macchine evidenzia: Creator 15M e 17M.

L’equilibrio tra efficienza e portabilità è quindi l’obiettivo di Msi con i nuovi laptop, ma c’è anche un altro ingrediente che entra nel menu progettuale dei due dispositivi: il non pesare eccessivamente sul budget.

I laptop Msi Creator 15M e 17M, anche in questo caso lo indicano con chiarezza le sigle, sono due modelli che differiscono innanzitutto per la taglia del display, rispettivamente da 15.6” Full HD (1920x1080) e 17.3” Full HD (1920x1080); la risoluzione è dunque la stessa, così come anche le altre caratteristiche del pannello indicate dal produttore.

Dal punto di vista della potenza computazionale, i laptop sono basati sui processori Intel Core i7 di 9ª generazione della serie H. Il comparto grafico è di essenziale importanza per i professionisti creativi: qui Msi impiega le schede grafiche Nvidia GeForce RTX 2060 o GTX 1660 Ti. La funzione Creator Center consente inoltre di ottimizzare le impostazioni dei sistemi per sfruttare al meglio le tecnologie multi-thread.

Il telaio è realizzato in alluminio e rifinito in un elegante colore grigio siderale; il peso è di circa 1,8 kg per il Creator 15M e poco più di 2 kg per il modello più grande 17M; le cornici sottili consentono di ottenere un rapporto screen to body del 88%.

Una particolare attenzione, sottolinea Msi, è stata dedicata agli aspetti ergonomici, a partire dalla scelta delle tastiere, in merito alla precisione di battuta e al feedback offerto. Soprattutto nella tastiera del Creator 17M che, con 1,9mm di corsa dei tasti e un tastierino numerico dedicato, accresce ulteriormente il livello di comfort.

Il display è dotato della tecnologia di calibrazione True Color e la visualizzazione dei colori viene dichiarata dal produttore come prossima al 100% dello spazio colore sRGB. I laptop adottano le tecnologie per la dissipazione del calore Cooler Boost 5, che si occupa di mantenere sempre sotto controllo le temperature di Creator 15M e 17M.

I prezzi dei nuovi Msi Creator 15M e 17M partono da 1.849 euro.

Caratteristiche tecniche dichiarate da Msi:

Modello Creator 15M Creator 17M Processori 9a Gen Intel Core i7-9750H / HM370 9a Gen Intel Core i7-9750H / HM370 Grafica NVIDIA GeForce RTX 2060, GDDR6 6GB NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti, GDDR6 6GB NVIDIA GeForce RTX 2060, GDDR6 6GB NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti, GDDR6 6GB Display 15.6" Full HD (1920x1080), 144Hz IPS-level Thin Bezel panel, close to 100% sRGB 17.3" Full HD (1920x1080), 144Hz IPS-level Thin Bezel panel, close to 100% sRGB Storage 1x M.2 SSD Combo (NVMe PCIe Gen3 / SATA)1x M.2 SSD NVMe PCIe Slot 1x M.2 SSD Combo Slot (NVMe PCIe Gen3 / SATA)1x 2.5" SATA HDD Memoria DDR4-2666, 2x Slots, Max 64GB DDR4-2666, 2x Slots, Max 64GB Porte I/O 2x Type-C USB3.2 Gen1, 2x Type-A USB3.2 Gen1, 1x RJ45, 1x HDMI (4K@30Hz), 1 Mic-in/Uscita cuffie Combo Jack 1x Type-C USB3.2 Gen1, 3x Type-A USB3.2 Gen1, 1x RJ45, 1x HDMI (4K@30Hz), 1x Mic-in, 1x Uscita cuffie Rete Gb LAN, Intel Wireless-AC 9560 + BT5 Gb LAN, Intel Wireless-AC 9560 + BT5 Tastiera Retroilluminata (Bianco) Retroilluminata (Bianco) Corsa tasti 1.9mm e tastierino numerico dedicato Dimensioni 359 x 254 x 21.7 mm 397 x 260 x 22-23.1 mm Peso 1.86kg 2.2kg Colore Space Gray Space Gray

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del produttore.