Moxoff lancia il Partner Program per portare l’intelligenza artificiale nelle PMI

Moxoff, società del Gruppo Zucchetti riconosciuta per l’approccio avanzato e pragmatico all’Intelligenza Artificiale e alla matematica applicata, annuncia il lancio del suo Partner Program rivolto alle aziende che lavorano con le Piccole e Medie Imprese (PMI) italiane. Questo programma, progettato per creare una rete di Partner strategici, ha l’obiettivo di trasformare la complessità dei dati in soluzioni pratiche e ottimali per le aziende, democratizzando l’accesso all’Intelligenza Artificiale.

Dal 2010, Moxoff rappresenta l’intersezione tra eccellenza accademica e solidità nel mondo del software. Spin-off del Politecnico di Milano e divenuta parte del Gruppo Zucchetti, Moxoff si dedica a rendere l’Intelligenza Artificiale accessibile e utile per tutte le aziende, trasformando i dati in loro possesso in vantaggi tangibili.

Moxoff mette a disposizione un servizio di Data Strategy che permette immediatamente di dare visibilità all’azienda sul migliore percorso da adottare quando si approcciano le soluzioni di AI. Inoltre, le soluzioni di Moxoff includono sistemi decisionali avanzati, sistemi di forecasting, ottimizzazione di processi e prodotti, controllo di qualità della produzione e manutenzione predittiva e servizi di consulenza specialistica.

Il nuovo Partner Program è destinato a ingaggiare realtà sul territorio che possiedono una conoscenza approfondita dei propri clienti e che desiderano integrare soluzioni di Intelligenza Artificiale in modo efficace e rapido.

I Partner che aderiranno avranno accesso a un programma di formazione AI mirato, per il successo delle imprese. Inoltre, avranno a disposizione casi d’uso concreti per implementare rapidamente soluzioni AI presso i propri clienti.

“In un contesto dove l’Intelligenza Artificiale è spesso interpretata come un concetto di cui è difficile comprendere i benefici, noi di Moxoff puntiamo da sempre alla concretezza e alla trasformazione pratica. Il nostro Partner Program è un passo decisivo verso la democratizzazione dell’AI, che permette alle PMI di beneficiare di tecnologie avanzate senza complicazioni” ha dichiarato David Moscato, CEO di Moxoff.

La Partnership ha inizio con un percorso di formazione tecnico e di vendita, condizione imprescindibile per la costruzione di un business solido e duraturo. Il Partner potrà individuare le opportunità di business sui i propri Clienti, e Moxoff si affiancherà per trovare la migliore soluzione disponibile, supportando il Partner nella sua attività commerciale.

Questa struttura garantisce che tanto i Partner quanto i Clienti possano navigare con sicurezza nel mondo dell’Intelligenza Artificiale, sbloccando innovazione e vantaggi competitivi nelle loro operazioni quotidiane.