Motorola Mototrbo Ion, la smart radio per gli ambienti produttivi

Motorola Solutions ha presentato Mototrbo Ion, il suo primo dispositivo per le comunicazioni con funzionalità voce, video e dati a banda larga per mantenere i team sempre connessi, lavorare sempre informati e garantire un’attività produttiva senza soluzione di continuità.

La smart radio di Motorola Solutions integra in tempo reale dati intelligenti con i flussi di lavoro in essere dell’azienda. Il suo ecosistema aperto di app su piattaforma Android consente una pena integrazione con app utilizzate dall’azienda, come quelle utilizzate per la scansione di codici a barre di livello enterprise, nonché piattaforme di comunicazione di gruppo utilizzate per messaggistica, video-riunioni e condivisione di contenuti.

La fotocamera integrata da 13 megapixel e un touchscreen ad alta risoluzione da 4 pollici consentono agli utenti di allegare foto ai ticket di lavoro, utilizzare chat video per la diagnostica remota e visualizzare le immagini ad alta risoluzione, schemi, diagrammi, foto e video.

Ciò ne semplifica la gestione e la sicurezza e consente alle aziende di passare all’uso di un unico dispositivo che offre la semplicità e l’affidabilità della radio push-to-talk con le funzionalità aggiuntive di smartphone, scanner e tablet.

La smart radio Mototrbo Ion opera con DMR (standard radio digitale), Wi-Fi, LTE pubblica e reti private a banda larga. È progettata con funzionalità complete per l’emissione di biglietti, scansione, ricerca, condivisione e la collaborazione per aumentare la produttività, soprattutto in settori come l’industria manufatturiera, trasporti, logistica e ospitalità che utilizzano forza lavoro mobile.

Consente ai lavoratori aeroportuali di coordinare il flusso dei servizi passeggeri, ai conducenti di camion di ricevere informazioni vitali sul percorso grazie a ticket di lavoro digitali, e al personale della sicurezza di trasmettere video ad alta definizione da stadi o parchi a tema.

Inoltre, Mototrbo Ion è progettata appositamente per i più vari ambienti enterprise. I doppi microfoni adattivi, le dimensioni degli altoparlanti e l’ingegnerizzazione forniscono una qualità audio cristallina e la soppressione del rumore per un audio potente che supera le prestazioni degli smartphone, specialmente in ambienti rumorosi. Utilizza materiali ultra resistenti, all’interno e all’esterno, e resiste a condizioni difficili e all’esposizione a polvere, acqua e a cadute ripetute.

Con configurazione e provisioning basati su cloud, aggiornamenti remoti e monitoraggio dei dispositivi in tempo reale, è possibile implementare e manutenere il parco radio mantenendo al minimo l’impegno e i tempi di inattività.