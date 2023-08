Motorola integra Windows 365 e Walkie Talkie di Teams in ThinkPhone

Lenovo ThinkPhone by Motorola, smartphone pensato per le aziende, si arricchisce di nuovi strumenti di produttività; Motorola e Microsoft annunciano infatti due nuove caratteristiche dedicate agli utenti che utilizzano ThinkPhone affinché possano lavorare ovunque.

Le due nuove funzioni sono: il supporto completamente integrato per le funzionalità cloud di Windows 365 e l’integrazione di Push To Talk nella feature Walkie Talkie di Microsoft Teams.

Grazie a queste integrazioni esclusive, ThinkPhone è il telefono ideale per lavorare in maniera efficiente, rapida e produttiva ovunque gli utenti si trovino, afferma l’azienda.

Un’esperienza di lavoro completa con il ThinkPhone e il PC cloud di Windows 365

Windows 365 combina la potenza e la sicurezza del cloud Microsoft con la versatilità e la semplicità del pc. Integrando questa funzionalità con ThinkPhone, Motorola offre un vero e proprio pc cloud a portata di mano, per consentire agli utenti di lavorare in qualsiasi luogo.

Gli utenti di ThinkPhone possono sfruttare l’integrazione di Windows 365 e trasmettere l’esperienza di Windows direttamente da ThinkPhone a un display più grande, semplicemente collegandolo con un cavo USB-C e una tastiera e un mouse Bluetooth.

Gli utenti possono usufruire della potenza di ThinkPhone associandolo a qualsiasi monitor Lenovo, compreso il monitor ThinkVision P27h-30 con display QHD da 27 pollici, e ad accessori Bluetooth come la tastiera, il mouse Lenovo Professional Wireless Rechargeable Combo e le cuffie Lenovo Go Wireless ANC, ottenendo un’esperienza pc Windows completa di tutte le app, dei contenuti e delle impostazioni personalizzate, indipendentemente dal luogo in cui gli utenti si trovano.

Queste funzionalità non solo consentono agli utenti un’elevata flessibilità, ma permettono anche ai reparti IT di migliorare l’organizzazione del lavoro tradizionale e di ridurre i costi complessivi.

Connettersi facilmente con i colleghi grazie alla funzione Walkie Talkie di Microsoft Teams

Quando si è concentrati sul lavoro, la praticità è fondamentale e l’iconico pulsante Red Key del ThinkPhone rende tutto più facile. Con due tocchi, gli utenti possono sperimentare la perfetta integrazione tra telefono e pc grazie alla connettività Think 2 Think. La comodità del tasto rosso di ThinkPhone viene ora ampliata con l’integrazione dell’app Walkie Talkie in Teams.

Dopo aver programmato in tutta semplicità il Red Key per attivare la modalità Walkie Talkie, gli utenti avranno a disposizione le funzionalità di comunicazione push-to-talk (PTT) istantanee. Questa funzione integra perfettamente il Red Key con l’app Walkie Talkie in Microsoft Teams, facilitando la comunicazione istantanea con i colleghi tramite i canali Teams.

Aumentare la produttività grazie a ThinkPhone

Con ThinkPhone, sottolinea Motorola, gli utenti hanno a disposizione una serie completa di funzioni di sicurezza e assistenza che offrono una protezione avanzata e una completa gestibilità grazie a ThinkShield, la piattaforma security di Lenovo dotata di parametri di sicurezza fondamentali, funzioni, hardware, software e processi specializzati che contribuiscono a garantire la sicurezza del dispositivo.

La qualità di ThinkPhone, che lo rende il compagno di lavoro ideale, va al di là della sicurezza e si estende al suo design pregiato e alla sua robustezza. Realizzato in fibra aramidica, più resistente e leggera dell’acciaio, abbinato a un telaio in alluminio e al Gorilla Glass Victus, ThinkPhone ha conseguito la certificazione IP 68, lo stato dell’arte nella protezione da acqua e polvere e soddisfa i test di durata e robustezza MIL-STD-810H.

ThinkPhone è inoltre dotato di specifiche tecniche di alto livello, come il processore Snapdragon 8+ Gen 1, l’ampio display FHD+ da 6,6″, la batteria da 5.000 mAh e il caricabatterie TurboPower da 68W, in grado di ricaricare sia ThinkPhone sia i laptop Lenovo.