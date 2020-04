Sono stati ufficialmente presentati gli attesi nuovi smartphone di Motorola, il modello top di gamma motorola edge+ e il “fratello minore” motorola edge.

Entrambi supportano il 5G e presentano il display Endless Edge da 6,7” con curvatura sui bordi, che dona ai due smartphone un design peculiare che li distingue dalla concorrenza e che li rende molto simili. Le differenze ci sono, naturalmente, e qualcuna è visibile anche da fuori, ma sono soprattutto all’interno.

Anche perché, i due modelli si posizionano su fasce di prezzo diverse. Motorola edge+ sarà disponibile in Italia da maggio con prezzi a partire da 1.199,99 euro. Stessa disponibilità, come data, per il motorola edge, che però ha un costo che parte da 699,99 euro.

Partiamo dal top di gamma. Motorola edge+ è progettato per offrire velocità e potenza: supporta 5G e integra il processore Snapdragon 865 di Qualcomm, per prestazioni più veloci e una maggiore reattività. A supportare le capacità di elaborazione ci sono i 12 GB di memoria RAM DDR5 che, abbinati al chipset, conferiscono allo smartphone, afferma il produttore, un’elevata fluidità di calcolo e un minore consumo della batteria.

Il sistema di antenne 5G incorporato consente allo smartphone di collegarsi a frequenze mmWave e a frequenze sotto i 6GHz, garantendo una compatibilità 5G globale e velocità massime teoriche superiori a 4 Gbps. Il nuovo motorola edge+ supporta inoltre anche il nuovo standard di rete wireless WiFi 6.

A caratterizzare il design del motorola edge+ è la curvatura laterale dello schermo: il nuovo display Endless Edge da 6,7 pollici ha un’angolazione di quasi 90 gradi su entrambi i lati del dispositivo, creando un'esperienza visiva coinvolgente e immersiva. La qualità dell’immagine è potenziata anche dal supporto HDR10+ e la frequenza di aggiornamento di 90Hz consente allo schermo di reagire in modo fluido ai gesti. Inoltre, il rapporto 21:9 è adottato per conferire allo smartphone una buona ergonomia.

Motorola sottolinea infatti come il display Endless Edge non sia solo una scelta di design, ma anche funzionale. Lo schermo curvo e la larghezza contenuta del motorola edge+ offrono, secondo l’azienda, le proporzioni ideali per l'utilizzo con una sola mano.

L’Edge Touch, che fa parte della nuova suite di funzionalità software MY UX, consente di personalizzare il proprio modo di interagire con il dispositivo. Scorrendo in modo facile sui bordi verso l'alto o verso il basso è possibile consultare il pannello delle notifiche o passare da un'applicazione all'altra.

I bordi del display servono anche come avviso quando non si utilizza il telefono: si illuminano mostrando lo stato di carica della batteria, le chiamate in arrivo, le sveglie e le notifiche.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, la fotocamera principale di motorola edge+ ha un sensore da 108 MP. Grazie alla tecnologia Quad Pixel, inoltre, il sensore ha una sensibilità alla luce superiore per scattare foto chiare e nitide in qualsiasi condizione di luminosità ambientale. Il sistema di tripla fotocamera offre poi un obiettivo per ogni scatto, con teleobiettivo, e ultra-grandangolare e macro.

Motorola edge+ consente anche di registrare video a una risoluzione fino a 6K. La stabilizzazione video compensa le sfocature legate al movimento, al cambiamento di messa a fuoco e agli orizzonti storti, e combina OIS ed EIS per una migliore qualità video in condizioni di scarsa illuminazione.

Il top di gamma motorola edge+ è equipaggiato con una batteria da 5000 mAh, che offre un’autonomia dichiarata dal produttore pari a due giorni di utilizzo. La batteria supporta inoltre la tecnologia TurboPower con ricarica via cavo e ricarica senza fili, per condividere l'alimentazione anche con altri dispositivi.

L’esperienza d’uso del sistema operativo Android 10 stock è arricchita con ulteriori funzionalità di MY UX che permette agli utenti di personalizzarla per renderla ancora più intuitiva e individuale, il tutto attraverso l'app Moto integrata nello smartphone, e che include anche le Moto Experience.

Motorola edge completa la nuova famiglia di smartphone del brand ed è destinato a chi desidera un device 5G a un prezzo più competitivo. È dotato dello stesso display Endless Edge da 6,7” di motorola edge+ e offre una qualità audio del medesimo livello.

Questo modello offre una connettività 5G sub-6 GHz, un processore Qualcomm Snapdragon 765, un’ampia batteria da 4500 mAh e un sistema avanzato di tre fotocamere con un obiettivo principale da 64 MP, un sensore ultra-grandangolare da 16 MP con Macro Vision e un teleobiettivo da 8 MP.