Monitoraggio e stato di conformità dei backup aziendali con Aws

Amazon Web Services ha annunciato la disponibilità di Aws Backup Audit Manager, una nuova funzionalità di Aws Backup che aiuta le imprese a monitorare e valutare lo stato di conformità dei propri backup per soddisfare i requisiti aziendali e normativi.

E che, inoltre, consente di generare report che aiutano a dimostrare la conformità a revisori e regolatori.

Aws Backup è un servizio completamente gestito che offre la possibilità di avviare backup e ripristini delle applicazioni Aws basati su policy, semplificando il processo di protezione dei dati su scala eliminando la necessità di script personalizzati e processi manuali.

Tuttavia, ha messo in evidenza Amazon Web Services, i clienti avevano ancora bisogno di utilizzare i propri strumenti per verificare che le policy di backup fossero applicate.

E, come parte della prova di aderenza per gli auditor, analizzare le trascrizioni di backup per convertirle in report verificabili.

Con Aws Backup Audit Manager, sottolinea Amazon, è ora possibile tracciare in modo continuo e automatico l’attività di backup, come le modifiche a un piano o a un vault di backup, e generare rapporti giornalieri automatici.

Aws Backup Audit Manager fornisce controlli di conformità integrati e personalizzabili. I controlli sono procedure con parametri di policy di backup, ad esempio la frequenza del backup o il periodo di conservazione, che si allineano ai propri requisiti di conformità aziendale e normativi.

Il cliente, spiega dunque Amazon Web Services, crea un framework, con lo scope per un account e una region, e aggiunge i controlli di cui ha bisogno.

Le attività di backup vengono tracciate rispetto ai controlli, rilevando automaticamente le violazioni delle proprie policy di protezione dei dati definite. E quindi permettendo all’impresa di intraprendere rapidamente azioni correttive.

Aws Backup Audit Manager è disponibile nelle region US East (N. Virginia, Ohio), US West (N. California, Oregon), Canada (Central), UE (Francoforte, Irlanda, Londra, Parigi, Stoccolma), Sud America (San Paolo), Asia Pacific (Hong Kong, Mumbai, Seoul, Singapore, Sydney, Tokyo) e Medio Oriente (Bahrain).