MongoDB ottiene il nuovo certificato di sicurezza QC2 rilasciato dall’ACN

MongoDB ha annunciato oggi durante il MongoDB Day Roma, la propria conferenza per sviluppatori, di aver ottenuto la certificazione QC2 dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN).

MongoDB Atlas – afferma l’azienda – è la piattaforma dati per sviluppatori più diffusa al mondo, scelta da decine di migliaia di clienti e milioni di sviluppatori per il suo database operativo all’avanguardia, insieme ai servizi dati integrati, che supportano applicazioni business-critical su diversi provider cloud. Con questa certificazione, MongoDB Atlas sarà inserito nel Catalogo dei Servizi Cloud per la Pubblica Amministrazione e offre alle organizzazioni governative italiane gli strumenti e i servizi software necessari per creare e distribuire applicazioni sicure, altamente scalabili e distribuite su cloud.

La certificazione QC2 è obbligatoria per i fornitori di servizi cloud che gestiscono dati e workload critici per il settore pubblico, come quelli legati alla sicurezza nazionale, alle infrastrutture essenziali e ai servizi sociali. MongoDB Atlas ha ricevuto la certificazione QC2 dimostrando di aderire a rigorosi standard di performance, sicurezza e conformità dei dati. Grazie a questa qualifica, MongoDB entra a far parte di un gruppo selezionato di aziende certificate, tra cui AWS, Google Cloud, Microsoft e Salesforce.

“Siamo orgogliosi di questa nuova certificazione QC2, che riconosce il nostro impegno nel settore pubblico italiano,” ha dichiarato Federico de Francesco, Regional Vice President di MongoDB. “Il settore pubblico in Italia, come in tutto il mondo, si confronta con la sfida di bilanciare la regolamentazione con l’innovazione. Oggi, molti dipartimenti investono notevoli risorse nella gestione dei dati, ma ora, con MongoDB Atlas, hanno la possibilità di semplificare lo sviluppo, guidare la trasformazione digitale e modernizzarsi con le tecnologie cloud emergenti. È un’opportunità per promuovere l’innovazione in tutto il settore pubblico, ora e in futuro.”

La certificazione dell’ACN – mette in evidenza l’azienda – conferma che MongoDB Atlas, disponibile in 118 regioni cloud su AWS, Google Cloud e Microsoft Azure, soddisfa gli standard nazionali richiesti dalla Pubblica Amministrazione, tra cui:

Localizzazione dei Dati : garantisce alla PA italiana la residenza dei dati in Europa, facilitando la conformità alle normative europee in materia di gestione dei dati.

: garantisce alla PA italiana la residenza dei dati in Europa, facilitando la conformità alle normative europee in materia di gestione dei dati. Affidabilità e Scalabilità: MongoDB offre un servizio resiliente e scalabile secondo gli standard internazionali del settore.

Attualmente, MongoDB collabora con numerose organizzazioni in Italia, tra cui Sogei, Polo Nazionale Telemedicina, Poste Italiane, LazioCrea, Roma Capitale e molte altre.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito di MongoDB.