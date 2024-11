MongoDB e Microsoft: nuove integrazioni AI, analisi dati e supporto Azure Arc

MongoDB ha annunciato un ampliamento della collaborazione con Microsoft, introducendo tre nuove funzionalità dedicate ai clienti comuni.

In primo luogo, i clienti che sviluppano applicazioni basate sulla retrieval-augmented generation (RAG) possono ora scegliere MongoDB Atlas come archivio vettoriale in Microsoft Azure AI Foundry, combinando le capacità vettoriali di MongoDB Atlas con gli strumenti e i servizi di AI generativa di Microsoft Azure e Azure Open AI. Inoltre, gli utenti che cercano di massimizzare gli insight dai dati operativi possono ora farlo in tempo quasi reale grazie alla funzione Open Mirroring in Microsoft Fabric per MongoDB Atlas. Infine, il lancio di MongoDB Enterprise Advanced (EA) su Azure Marketplace per le applicazioni Kubernetes abilitate con Azure Arc consente alle organizzazioni che operano in ambienti Kubernetes on-premises, multi-cloud ed edge di scegliere MongoDB. Con queste innovazioni, MongoDB accompagna i clienti nel loro percorso di innovazione, rendendo più semplice liberare tutto il potenziale dei dati.

I vantaggi della collaborazione ampliata tra MongoDB e Microsoft

Migliorare gli LLM con i dati proprietari archiviati in MongoDB Atlas : Accessibile tramite Azure AI Foundry, Azure OpenAI consente alle aziende di sviluppare applicazioni RAG con i loro dati proprietari combinati con le capacità degli LLM avanzati. Questa nuova integrazione con Azure OpenAI Service consente agli utenti di sfruttare i dati aziendali archiviati in MongoDB Atlas per arricchire gli LLM con un contesto unico e proprietario. La collaborazione semplifica lo sviluppo di chatbot, copiloti, applicazioni interne e portali customer-faced, basati su dati aziendali aggiornati e contestualizzati. Gli sviluppatori sono ora in grado di aggiungere MongoDB Atlas come archivio dati vettoriale per LLM avanzati, il tutto senza necessità di codificare o creare pipeline aggiuntive. Inoltre, grazie alla funzione “Chat Playground” di Azure AI Foundry, gli sviluppatori possono testare rapidamente l’interazione tra i dati aziendali e l’LLM selezionato prima di implementarlo in produzione.

“Sentiamo spesso dai clienti e partner di MongoDB che stanno cercando il modo migliore per sviluppare applicazioni di AI utilizzando i modelli e gli strumenti più recenti,” ha dichiarato Alan Chhabra, Executive Vice President of Partners di MongoDB. “Inoltre, per rispondere alle diverse esigenze aziendali, vogliono poter utilizzare più strumenti per analisi dati e insight aziendali. Ora, con l’integrazione di MongoDB Atlas in Azure AI Foundry, i clienti possono potenziare applicazioni di GenAI utilizzando i propri dati archiviati in MongoDB. Grazie a Open Mirroring in Microsoft Fabric, possono anche sincronizzare i dati senza interruzioni tra MongoDB Atlas e OneLake per analisi efficiente. Abbinando il meglio di Microsoft con il meglio di MongoDB, aiuteremo gli sviluppatori a spingere le loro applicazioni oltre ogni limite.”

Clienti e partner comuni di Microsoft e MongoDB accolgono con favore la collaborazione ampliata per una maggiore flessibilità nello sviluppo dei dati.

Trimble, un fornitore leader delle tecnologie per le costruzioni, offre un ecosistema integrato di soluzioni per migliorare il coordinamento e la collaborazione tra team, fasi e processi di costruzione. “Come early tester delle nuove integrazioni, Trimble considera MongoDB Atlas una scelta primaria per l’archiviazione dei dati e dei vettori. Creare architetture RAG per i nostri clienti richiede strumenti potenti, e questi workflow devono supportare l’archiviazione e l’interrogazione di ampie collezioni di dati e modelli di AI in tempo quasi reale,“ ha dichiarato Dan Farner, Vice President of Product Development di Trimble. “Siamo entusiasti di continuare a costruire su MongoDB e non vediamo l’ora di sfruttare le sue integrazioni con Microsoft per accelerare le nostre offerte di ML nel settore delle costruzioni.”

Eliassen Group è una società di consulenza strategica che offre servizi aziendali, clinici e IT. “Abbiamo visto l’incredibile impatto di MongoDB Atlas sui nostri clienti e siamo altrettanto impressionati dalle capacità di Microsoft Azure AI Foundry. Ora che queste piattaforme potenti sono integrate, siamo entusiasti di aggiungere queste funzionalità alla toolbox di Eliassen Group,” ha dichiarato Kolby Kappes, Vice President – Emerging Technology di Eliassen Group.

Disponibile in 48 regioni Azure a livello globale, MongoDB Atlas offre ai clienti comuni le potenti capacità del modello dati a documenti. Grazie al supporto versatile per dati strutturati e non strutturati, incluso Atlas Vector Search per applicazioni basate su RAG, MongoDB Atlas accelera e semplifica il modo in cui gli sviluppatori lavorano con i dati.

“Integrando MongoDB Atlas con gli strumenti avanzati di AI e analisi dati di Microsoft Azure, consentiamo ai nostri clienti di sviluppare applicazioni di AI moderne con una flessibilità ed efficienza senza precedenti,” ha dichiarato Sandy Gupta, VP, Partner Development ISV di Microsoft. “Questa collaborazione garantisce sincronizzazione dati fluida, analisi in tempo reale e uno sviluppo applicativo robusto in ambienti multi-cloud e