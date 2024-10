MongoDB annuncia la disponibilità generale di MongoDB 8.0

MongoDB ha annunciato la disponibilità generale di MongoDB 8.0, la versione più performante del database di documenti fra i più popolari al mondo.

Milioni di sviluppatori e oltre 50.000 clienti, tra cui il 70% delle Fortune 100 e le aziende leader a livello globale, si affidano a MongoDB come database operativo per applicazioni con un’ampia varietà di casi d’uso. MongoDB 8.0 offre significativi miglioramenti in termini di performance, riduzione dei costi di scaling e ulteriori funzionalità per la scalabilità, la resilienza e la sicurezza dei dati. MongoDB 8.0 è ora disponibile su AWS, Google Cloud e Microsoft Azure tramite MongoDB Atlas, su MongoDB Enterprise Advanced per implementazioni on-premises e ibride, e come download gratuito con MongoDB Community Edition.

“I clienti di diversi settori ci dicono quanto sia fondamentale che il loro database operativo principale funzioni bene, a qualsiasi scala”, ha dichiarato Jim Scharf, Chief Technology Officer di MongoDB. “Gli sviluppatori amano da tempo creare con MongoDB, e ci siamo assicurati che la versione 8.0 mantenesse un livello estremamente alto di usabilità. MongoDB 8.0 è stato progettato per soddisfare i più rigorosi requisiti di sicurezza, resilienza, disponibilità e prestazioni dei nostri clienti, ed è la versione di MongoDB più impressionante mai rilasciata. Con MongoDB 8.0, offriamo ai clienti la base più solida possibile per creare un’ampia gamma di applicazioni, oggi e in futuro”.

Molti clienti interagiscono con le organizzazioni principalmente attraverso le applicazioni e si aspettano esperienze affidabili e rapide. Al tempo stesso, le organizzazioni devono sapere che le loro applicazioni siano sicure, robuste, performanti ed efficienti in ogni situazione. Grazie alla facilità d’uso, alla scalabilità, alle elevate prestazioni, alla sicurezza leader del settore e alla capacità di archiviare ed elaborare in modo flessibile praticamente qualsiasi tipo di dati, MongoDB è la soluzione ideale sia per gli sviluppatori che creano applicazioni, sia per i clienti che le utilizzano. Progettato per soddisfare le esigenze di una vasta gamma di applicazioni enterprise, MongoDB 8.0 — la versione migliore di MongoDB finora — consente ai team di sviluppo di creare applicazioni innovative e customer-focused.

“Siamo clienti di MongoDB dal 2022 e adoriamo sviluppare con MongoDB. La flessibilità del modello di documenti, la capacità di archiviare dati sia strutturati che non strutturati, e l’eccellente scalabilità rendono MongoDB la soluzione di database ideale per Metaphor”, ha affermato Mars Lans, co-fondatore e Chief Technology Officer di Metaphor. “Siamo davvero entusiasti delle funzionalità di MongoDB 8.0 e non vediamo l’ora di creare applicazioni mission-critical con questa versione”.

“Poiché ci dedichiamo a liberare il pieno potenziale delle foreste attraverso progetti climatici data-driven, utilizzare la tecnologia giusta è fondamentale per la nostra missione”, ha osservato Felix Horvat, Chief Technology Officer di OCELL. “Con MongoDB 8.0 abbiamo notato un incredibile aumento della performance, con alcune delle nostre query eseguite a una velocità doppia rispetto a prima. Questo miglioramento non solo potenzia le nostre capacità di elaborazione dati, ma si allinea perfettamente con il nostro impegno per l’efficienza delle risorse. Ottimizzando le nostre operazioni di backend, possiamo essere più efficaci nelle nostre iniziative climatiche, risparmiando risorse: un vero riflesso del nostro impegno verso soluzioni sostenibili”.

Con il focus su sicurezza, affidabilità, disponibilità e prestazioni a livello enterprise, e con oltre 45 miglioramenti architetturali e nuove funzionalità, le capacità di MongoDB 8.0 comprendono:

Prestazioni ottimizzate per un’ampia gamma di applicazioni. Con la crescita di dati generati e utilizzati dalle applicazioni, le inefficienze possono comportare un aumento dei costi infrastrutturali e una riduzione delle prestazioni. Dato che molti clienti interagiscono con le aziende principalmente attraverso le loro applicazioni, prestazioni scarse o incoerenti possono causare insoddisfazione e perdite di opportunità e profitti. È quindi fondamentale che le aziende garantiscano prestazioni applicative costantemente elevate.

MongoDB 8.0 migliora le performance, consentendo alle applicazioni di interrogare e trasformare i dati più rapidamente. Le ottimizzazioni architetturali di MongoDB 8.0 hanno ridotto in modo significativo il consumo di memoria e i tempi di query. MongoDB 8.0 offre una gestione batch più efficiente rispetto alle versioni precedenti e presenta i seguenti miglioramenti:

+ 32% nella velocità di throughput;

+ 56% nella velocità di scritture in blocco;

+ 20% nella velocità di scrittura simultanea durante la replicazione dei dati.

Inoltre, MongoDB 8.0 è in grado di gestire volumi più elevati di dati di serie temporali e di eseguire aggregazioni complesse con una velocità superiore del 200%, con un utilizzo di risorse e costi inferiori.

Crittografia innovativa per nuovi casi d’uso. La protezione e la sicurezza dei dati sono fondamentali, e salvaguardare le informazioni sensibili con una crittografia robusta è più che mai essenziale. Le organizzazioni devono proteggere i propri dati utilizzando la crittografia durante tutto il loro ciclo di vita: in transito, a riposo dove vengono archiviati, e mentre sono in uso per l’interrogazione e l’elaborazione. Tuttavia, crittografare i dati durante l’interrogazione e l’elaborazione può risultare complesso, lasciandoli vulnerabili a esposizioni accidentali o esfiltrazioni da parte di soggetti minacciosi.

MongoDB Queryable Encryption è un’innovazione rivoluzionaria sviluppata dal MongoDB Cryptography Research Group. Consente di crittografare i dati sensibili delle applicazioni, archiviarli in modo sicuro come dati completamente randomizzati e crittografati nel database MongoDB, e eseguire query espressive sui dati crittografati, senza necessitare di competenze crittografiche specifiche.

Con l’introduzione delle query range in MongoDB 8.0, Queryable Encryption aiuta a ridurre il rischio di esposizione involontaria dei dati e esfiltrazione da parte di malintenzionati, con applicazioni che archiviano ed elaborano dati altamente sensibili, mantenendoli crittografati per tutto il loro ciclo di vita.

Scalabilità orizzontale più rapida per l’alta disponibilità. Con la crescita delle organizzazioni, anche le esigenze delle loro applicazioni si evolvono. Ad esempio, scalare per supportare milioni di utenti può rappresentare una sfida per chi ha progettato le applicazioni per migliaia di persone. Implementare modifiche architetturali nelle applicazioni di produzione può risultare costoso e richiedere tempo e competenze specialistiche. MongoDB ha continuamente migliorato le sue funzionalità di scalabilità in ogni versione del database da quando ha introdotto la scalabilità orizzontale nel 2010.

Con MongoDB 8.0, lo scaling orizzontale diventa più rapido e semplice, con un costo inferiore per iniziare. Lo scaling orizzontale consente alle applicazioni di scalare oltre i limiti delle risorse dei database tradizionali distribuendo i dati su più server (shard), senza dover preconfigurare quantità crescenti di risorse computazionali per un singolo server. I miglioramenti dello sharding in MongoDB 8.0 distribuiscono i dati sugli shard fino a 50 volte più velocemente, riducendo i costi iniziali fino al 50%, senza richiedere configurazioni aggiuntive.

Resilienza durante picchi imprevisti di utilizzo. Gli utenti finali si aspettano esperienze applicative coerenti, anche in periodi di forte richiesta e di picchi di utilizzo. Le organizzazioni prive di un database operativo altamente resiliente rischiano di incorrere in esperienze negative per i clienti, con applicazioni lente o downtime durante periodi di forte domanda.

MongoDB 8.0 offre un maggiore controllo ai team che ottimizzano le prestazioni del database durante picchi di utilizzo imprevedibili e periodi prolungati di domanda elevata. MongoDB 8.0 include la possibilità di impostare un timeout massimo per l’esecuzione delle query, di bloccare query problematiche ricorrenti e di mantenere le impostazioni delle query anche in caso di restart del database, garantendo così prestazioni consistenti anche sotto carico.

Costi ridotti e maggiore scalabilità per applicazioni vettoriali. L’introduzione della ricerca vettoriale ha aperto nuove possibilità di insight con i dati non strutturati. Tuttavia, le applicazioni vettoriali su larga scala, che utilizzano vettori full-fidelity, possono comportare costi di elaborazione elevati e tempi di interrogazione lenti, ostacolando la scalabilità e la performance.

MongoDB risolve questa sfida con la possibilità di utilizzare vettori quantizzati e di quantizzare automaticamente i vettori full-fidelity in Atlas Vector Search. I vettori quantizzati — rappresentazioni compresse di vettori full-fidelity — richiedono meno memoria (dal 73% al 96% in meno) e sono più rapidi da recuperare, pur mantenendo la precisione. La quantizzazione dei vettori consente ai clienti di creare un’ampia gamma di applicazioni di ricerca e di intelligenza artificiale su vasta scala a costi inferiori. Combinando i vettori quantizzati con Search Nodes, l’infrastruttura di MongoDB per la scalabilità indipendente e l’ottimizzazione delle risorse, MongoDB 8.0 ottimizza ulteriormente i costi e migliora le prestazioni.

Disponibile da oggi, l’ingestione di vettori quantizzati scalari consente ai clienti di importare e lavorare senza interruzioni con vettori quantizzati dai loro modelli embedding preferiti, direttamente in MongoDB Atlas.

Nel complesso, le nuove funzionalità di MongoDB 8.0 rendono questa versione la più veloce, duratura, sicura e affidabile, per supportare lo sviluppo di applicazioni enterprise di ogni tipo.

MongoDB 8.0 è disponibile da oggi tramite MongoDB Atlas — la piattaforma dati multi-cloud per sviluppatori di MongoDB, come parte di MongoDB Enterprise Advanced per implementazioni on-premises e ibride, e come download gratuito da mongodb.com/try con MongoDB Community Edition. Inoltre, per chi passa dalle versioni precedenti alla 8.0, sono disponibili guide all’aggiornamento.