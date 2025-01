Mollie abilita Tap to Pay su iPhone per le aziende di ogni dimensione in Italia

Mollie, uno dei fornitori di servizi finanziari in più rapida crescita in Europa, rende disponibile la funzione Tap to Pay di Apple su iPhone per i propri clienti in Italia. Questo permetterà alle aziende di tutte le dimensioni di utilizzare l’app Mollie su iPhone per accettare pagamenti contactless senza la necessità di acquistare o gestire dispositivi aggiuntivi.

Tap to Pay su iPhone – lanciato di recente per i 250.000 clienti di Mollie nei Paesi Bassi, in Francia, in Germania, in Austria e nel Regno Unito – è ora disponibile per gli esercenti italiani, che potranno così usufruire immediatamente dei vantaggi del servizio tramite lʼapp Mollie.

Tap to Pay su iPhone consente ai commercianti di ogni dimensione di accettare tutte le forme di pagamento contactless, comprese le carte di credito e di debito contactless, Apple Pay e altri wallet digitali, servendosi esclusivamente di un iPhone e dell’app Mollie, senza bisogno di dispositivi o terminali di pagamento aggiuntivi.

In linea con la missione di Mollie di semplificare la gestione del denaro per le aziende in tutta Europa, questo aggiornamento offre ai clienti Mollie una soluzione rapida, comoda e sicura per accettare pagamenti, direttamente nel palmo della mano. Questa novità – sottolinea la fintech – aggiunge un ulteriore vantaggio per le imprese che utilizzano quotidianamente l’app Mollie, consentendo loro di gestire la propria attività da qualsiasi luogo, monitorando pagamenti e rimborsi, accedendo ai finanziamenti e gestendo la contabilità.

Con Tap to Pay su iPhone, al momento del pagamento il commerciante dovrà semplicemente chiedere al cliente di avvicinare il metodo di pagamento contactless prescelto al proprio iPhone e la transazione sarà completata in modo sicuro grazie alla tecnologia NFC. Inoltre, Tap to Pay su iPhone supporta anche lʼinserimento del PIN, con opzioni di accessibilità incluse.

La tecnologia Tap to Pay su iPhone di Apple utilizza le funzionalità integrate di iPhone per mantenere privati e sicuri i dati aziendali e dei clienti. Quando viene elaborato un pagamento, Apple non memorizza i numeri delle carte o le informazioni sulla transazione sul dispositivo o sui server Apple.

Caratteristiche principali per i clienti Mollie che utilizzano Tap to Pay su iPhone:

Attivazione immediata: disponibile istantaneamente all’interno dell’app di Mollie con un semplice tocco, utilizzando un iPhone XS o successivo con l’ultima versione di iOS.

disponibile istantaneamente all’interno dell’app di Mollie con un semplice tocco, utilizzando un iPhone XS o successivo con l’ultima versione di iOS. Nessun hardware aggiuntivo richiesto: non è necessario acquistare, configurare o gestire lettori di carte dedicati.

non è necessario acquistare, configurare o gestire lettori di carte dedicati. Comodità contactless: consente di accettare pagamenti contactless di persona direttamente su un iPhone, dalle carte di debito e credito fisiche a Apple Pay e altri wallet digitali.

consente di accettare pagamenti contactless di persona direttamente su un iPhone, dalle carte di debito e credito fisiche a Apple Pay e altri wallet digitali. Sicurezza avanzata: progettato con misure di sicurezza all’avanguardia per garantire che tutte le transazioni siano protette e sicure.

“Siamo fortemente impegnati nel garantire che ogni azienda in Italia sia in grado di offrire un’esperienza di pagamento fluida e mettere a disposizione tutti i metodi di pagamento più diffusi, sia online che di persona” – ha dichiarato Koen Köppen, CEO di Mollie. “Siamo entusiasti di introdurre Tap to Pay su iPhone in Italia, permettendo alle aziende locali di offrire ai propri clienti maggiore scelta e flessibilità. Questo rappresenta un passo importante nella nostra missione di rendere la gestione del denaro semplice e immediata per ogni azienda italiana”.

Per saperne di più è possibile visitare il sito web di Mollie.