Il mobile gaming fattura 15 miliardi di dollari a trimestre

La tendenza in crescita per il mobile gaming, già in atto in tempi pre-Covid, si sta ulteriormente rafforzando.

I download dei giochi per dispositivi mobile nel primo semestre 2020 supereranno i 28 miliardi, con il fatturato dei giochi dell’App Store che dovrebbe crescere del 51% entro il 2024.

Più nel dettaglio, secondo i dati della ricerca analizzati e pubblicati da SafeBettingSites i download di giochi per dispositivi mobili durante la prima metà del 2020 sono stati 28,4 miliardi.

Dai 13,4 miliardi di dollari del primo trimestre 2020, il numero è salito del 12,2% trimestre su trimestre a 15 miliardi nel secondo trimestre.

I dati di AppAnnie mostrano che nella prima settimana del secondo trimestre, il numero settimanale di download di giochi ha superato 1,2 miliardi. Per il resto del trimestre, i livelli di download settimanali sono rimasti a una media di 1 miliardo.

Ad aprile si è registrato il maggior numero di download, pari a 5,5 miliardi.

L’India è stata in testa a livello globale con 1,8 miliardi di download, con un aumento del 50% a 2,7 miliardi nel secondo trimestre.

Gli Stati Uniti sono secondi con 1,4 miliardi per entrambi i trimestri. Segnali in controtendenza per la Cina, in cui il mobile gaming si è contratto del 35,8% con i download passati dai 743 milioni del primo trimestre ai 477 milioni nel secondo trimestre. Nel confronto fra i due maggiori mercati del mobile gaming, Google Play Store ha fatto registrare 22,8 miliardi di download totali; per App Store di Apple il conteggio ha segnato invece 5,7 miliardi.

Tuttavia, i numeri cambiano quando si parla di guadagno generato dal mobile gaming. Infatti, App Store si posiziona saldamente al primo posto con 22,2 miliardi di dollari rispetto ai 14,6 miliardi di dollari del Play Store.

Il fatturato di App Store per il primo trimestre 2019 è stato di 18,1 miliardi di dollari, con un aumento del 23% anno su anno. Gli Stati Uniti sono stati il mercato leader a livello globale con oltre 10 miliardi di dollari di giro d’affari.

Sensor Tower ha previsto che i download di giochi per dispositivi mobili nel 2020 raggiungeranno i 57 miliardi di dollari, con una crescita del 35,7% rispetto al 2019.

Entro il 2024, la cifra dovrebbe salire fino a 75 miliardi.

Allo stesso tempo, si stima che il fatturato sia aumentato del 14,3% a 72 miliardi di dollari dai 63 miliardi di dollari del 2019. Entro il 2024 si prevede di raggiungere i 98 miliardi di euro.