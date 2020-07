MIX, traffico extra gratuito agli operatori fino a fine anno

Con l’iniziativa MIX No Limits, l’Internet Exchange Point milanese MIX si schiera a fianco degli operatori per la ripresa alla fine dell’emergenza.

Un Internet Exchange Point (IXP), o punto di interscambio, lo ricordiamo, è un’infrastruttura fisica che permette a diversi Internet Service Provider di scambiare traffico internet tra loro.

Dal proprio osservatorio privilegiato di principale punto di interscambio di reti IP in Italia, il MiX ha potuto constatare come il cambiamento nei comportamenti determinato dall’emergenza Covid-19 si sia tradotto in un aumento della domanda di efficienza e connettività che ancora perdura.

Smart working e videochiamate, distant learning, financo binge watching e remote gaming sono solo alcune delle nuove abitudini ad alto consumo di banda entrate nella quotidianità di molti italiani e destinate a restarci.

Consapevole di questa situazione il MIX ha deciso di prorogare l’azione solidale promossa nel periodo di emergenza pandemica.

Conseguentemente a ciò, le maggiori necessità di traffico, su risorse esistenti, degli operatori collegati al MIX saranno rese disponibili a titolo gratuito fino alla fine dell’anno in corso.

Con questa operazione il Milan Internet eXchange intende supportare tutti gli operatori che hanno investito a livello strutturale nel sovradimensionare la loro rete rispetto alle esigenze standard.

La maggior parte di questi sono operatori di piccole e medie dimensioni che partecipano con capillarità, nella geografia delle reti Internet italiane, a soddisfare la richiesta crescente di servizi digitali del Paese, consentendo a milioni di persone di vivere la loro nuova normalità, in modo sempre e definitivamente più smart.