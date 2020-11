Per il MIX quest’anno ha vinto la rete: il tema del Salotto 2020

Il prossimo 1 dicembre si svolgerà l’edizione 2020 del Salotto del MIX – Milan Internet eXchange, quest’anno ovviamente in edizione virtuale ed avrà come titolo “Ha vinto la rete”, a sottolineare i cambiamenti occorsi quest’anno nel Paese a livello di fruizione digitale.

La quattordicesima edizione dell’evento su tecnologia e digitale, è ormai un appuntamento fisso per il comparto Telco in Italia, si terrà in modalità virtuale e con un format nuovo.

Il Salotto sarà infatti trasmesso in live streaming da uno studio televisivo, con un palinsesto interattivo sviluppato su un’intera giornata.

Per favorire il coinvolgimento dei partecipanti connessi da remoto tutti i contenuti dell’evento saranno fruibili attraverso l’app Mix Salotto, disponibile sugli store Android e iOS, che consentirà di visitare gli stand virtuali degli sponsor, programmare incontri in videochiamata con gli altri delegati e fare networking.

Al panel, in programma al mattino, moderato da Enrico Pagliarini di Radio 24, parteciperanno rappresentanti del mondo delle istituzioni e dell’industria che dibatteranno di digital transformation e recovery plan: tra gli speaker Vincenza Bruno Bossio, deputato PD, Commissione Trasporti e TLC; Alberto Calcagno, CEO Fastweb, Luca Carabetta, deputato M5S, Commissione Attività Produttive; Marco Gay, presidente Anitec-Assinform; Alessandro Morelli, deputato Lega, Commissione Trasporti e TLC; Stefano Quintarelli, imprenditore; Luca Spada, fondatore e CEO Eolo; Alessandro Talotta, vice presidente MIX.

Nel pomeriggio, Joy Marino, presidente di MIX e Geoff Huston, Chief Scientist di APNIC, si confronteranno sul futuro di Internet.

In entrambe le occasioni, tramite l’app, i partecipanti potranno interagire con gli speaker, porre domande ed esprimere la propria opinione sulle tematiche affrontate.

Riguardo il tema del Salotto 2020, Joy Marino ha detto che “Se vent’anni fa mi avessero chiesto come sarebbe stato il 2020, avrei immaginato scenari ben diversi da quelli che stiamo vivendo e non avrei pensato di viverli da presidente di Mix. Eppure, di una cosa sarei stato certo anche allora: Internet avrebbe vinto. La Rete, di cui Mix era allora ed è ancor di più oggi un perno importante, nel 2020 avrebbe portato sulle spalle tutte le comunicazioni indispensabili della vita economica, culturale, sociale e politica. Ma mai avrei immaginato che ci sarebbe stato un cambiamento di visione così repentino, come è successo in Italia. C’è ancora tanto da fare, ma questo è il momento per far leva sulla terribile crisi che stiamo vivendo e cogliere l’occasione per completare la trasformazione digitale del nostro Paese, in modo che i privilegi dei quali hanno beneficiato solo alcuni e solo in parte, come smart working, didattica a distanza, rapporti sociali virtuali, ma solidi e continuativi, diventino la normalità per tutti, ovunque e sempre, non solo in tempi difficili.

Il Salotto 2020 – Virtual experience sarà anche l’occasione per celebrare i venti anni di Mix, con l’assegnazione dei primi Mix award.

Iscrizione e programma Salotto 2020 – Virtual experience