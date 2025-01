MIX celebra 25 anni: pilastro dell’infrastruttura digitale italiana e modello di innovazione

MIX (Milan Internet eXchange), il principale punto di interscambio di reti indipendenti in Italia e uno dei più rilevanti a livello europeo, festeggia un traguardo storico: 25 anni di attività. Un anniversario che conferma il ruolo strategico di MIX come pilastro dell’infrastruttura digitale del Paese e piattaforma di interconnessione di riferimento, che guarda al futuro con progetti ambiziosi e una visione sempre rivolta all’innovazione.

Dal 2000, MIX è protagonista nella digitalizzazione dell’Italia, fornendo servizi di interconnessione ad aziende di ogni settore, garantendo performance, massima affidabilità ed elevatissimi standard di sicurezza, certificati a livello internazionale. MIX garantisce i propri servizi con una copertura capillare sul territorio nazionale, è presente nei principali data center italiani e gestisce 5 IX edge attivi, progettati per avvicinare i dati agli utenti, ridurre la latenza e migliorare l’esperienza digitale complessiva.

A oggi, MIX collega oltre 420 reti ai suoi switch, registrando picchi di traffico Internet di 3 Tbps, con volumi in forte crescita nel 2024. L’infrastruttura ridondata in due data center è in grado di gestire carichi fino a sei volte superiori, grazie a una capacità complessiva di 17 Tbps, rispondendo con solidità e visione strategica a una domanda sempre più alta di connettività.

La rilevanza di MIX si riflette anche nei numeri: con 19 soci, tra i quali i principali operatori TLC nazionali, MIX rappresenta un modello virtuoso. Nonostante sia una società di capitali, ha sempre scelto di reinvestire gli utili a beneficio degli operatori connessi, consolidando la sua missione di servizio per il Paese.

A coronare questo importante anniversario, l’azienda annuncia l’inaugurazione di DC3, una nuova data room di espansione dello storico datacenter nel business park di Caldera, a Milano. Con DC3, il datacenter raggiunge i 1.400 m² di superficie e una potenza massima di 2 MW, offrendo alle aziende italiane uno spazio all’avanguardia per rispondere alla crescente richiesta di servizi di interconnessione.

“La celebrazione dei 25 anni di MIX è un’occasione di grande orgoglio e riflessione”, ha dichiarato Alessandro Talotta, Executive President & Chairman di MIX. “Questo traguardo non è solo il momento per guardare a ciò che abbiamo realizzato, ma anche per proiettarci verso il futuro con ambizione e determinazione. Il nostro impegno resta focalizzato sul supporto alla digitalizzazione delle imprese italiane, con infrastrutture e servizi di interconnessione che rappresentano l’eccellenza del settore. L’espansione del nostro datacenter e il continuo sviluppo dei nostri servizi sono passi fondamentali verso questo obiettivo”.