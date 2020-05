Xiaomi ha lanciato a livello globale l’ultima versione del proprio sistema operativo basato su Android: Miui 12 introduce una serie di ottimizzazioni per la user experience, il multitasking, la gestione della batteria e la privacy.

Partiamo da quest’ultimo punto, visto che la protezione della privacy è stato indicato dall’azienda cinese come un elemento cardine nella progettazione del nuovo sistema.

Miui 12 introduce una serie di funzionalità avanzate relative alla privacy che consentono all’utente di essere informato sull’attività di ogni singola app e di avere un maggiore controllo sulle autorizzazioni.

In Miui 12, l’utente può accedere in ogni momento alle informazioni su come le singole applicazioni utilizzano i permessi relativi alla posizione, ai contatti, alla cronologia delle chiamate, al microfono e alla memorizzazione.

Inoltre, è possibile modificare facilmente le impostazioni dei permessi per ogni singola app nel caso in cui si rilevasse un’attività anomala o indesiderata. Miui 12 aggiunge poi una funzione di notifica dei permessi: nella barra di stato appariranno delle notifiche lampeggianti quando le applicazioni sensibili, tra cui la telecamera, la posizione e il microfono, sono in esecuzione in background. Con un tap sulla notifica l’utente potrà modificare le impostazioni di autorizzazione e bloccare qualsiasi comportamento sospetto, in qualsiasi momento.

Per quanto riguarda il maggiore controllo sui permessi, quando le singole app richiedono le autorizzazioni, viene ora offerta una gamma più ampia di opzioni, come ad esempio “Durante l’utilizzo dell’app” e “Notifica”. Miui 12 protegge anche la privacy dell’utente durante la condivisione delle foto: le informazioni sulla posizione e i metadati possono essere rimossi prima dell’invio.

Nell’evento di lancio, le novità chiaramente più vistose e appariscenti sono state quelle relative all’interfaccia utente, rinnovata, ha spiegato Xiaomi, secondo un approccio bottom-up. A livello di sistema, le animazioni sono state completamente aggiornate con innovazioni tecniche a livello di kernel.

Grazie al Mi Render Engine, Miui 12 crea una user interface più fluida, mentre il Mi Physics Engine alimenta il movimento delle icone che simula una curva 3D. Dall’apertura e chiusura delle app al passaggio da un’app all’altra, ogni dettaglio viene renderizzato sul display con un nuovo design ispirato alla natura.

Non si tratta solo di miglioramenti al look: le visualizzazioni più realistiche rendono ogni schermata più chiara e comprensibile; inoltre i dati, quando presentati in modo grafico, vengono recepiti in maniera più intuitiva: ad esempio nell’utilizzo della batteria e in altre funzioni di uso comune. L’interazione con il dispositivo mobile più immediata ed efficiente rende l’esperienza più gratificante e fa risparmiare tempo.

Il nuovo Super Wallpaper porta lo spazio sul dispositivo mobile con ricostruzioni dei pianeti basate sulle immagini ufficiali della NASA. I super sfondi combinano display Always-on, Home screen e Lock screen in un’emozionante missione spaziale, rivelando nuove visioni di pianeti lontani mentre l’utente naviga attraverso il sistema.

Per quanto riguarda le nuove funzionalità, Miui 12 introduce una soluzione multitasking innovativa sotto forma di finestre fluttuanti. Tali finestre possono facilitare il multitasking e risolvere il problema di passare continuamente da un’app all’altra. Possono essere facilmente spostate, chiuse e ridimensionate con semplici gesti applicati alla barra delle azioni. Ad esempio, quando arriva un messaggio di testo durante la riproduzione di un video, l’utente può rispondere direttamente nella finestra fluttuante senza mettere in pausa la riproduzione, consentendo così un multitasking senza soluzione di continuità, comodo e senza interruzioni.

Miui 12 migliora anche la funzionalità di trasmissione dello schermo precedentemente introdotta. L’utente può ora iniziare a trasmettere documenti, app, video e giochi con un solo tocco. Il multitasking è supportato anche qui: le finestre che vengono proiettate possono essere ridotte al minimo in qualsiasi momento. L’opzione per trasmettere elementi con lo schermo spento riduce il consumo di energia e, nascondendo gli oggetti privati, non permette la visualizzazione di notifiche e chiamate in arrivo su monitor esterni.

Miui 12 supporta la modalità di Ultra risparmio della batteria. Con questa modalità attiva, le funzioni che consumano più energia saranno limitate, per prolungare il tempo di standby del telefono e ridurre così il consumo energetico quando la batteria dello smartphone sta per esaurirsi. Chiamate, messaggi e connettività di rete rimarranno invece completamente funzionanti.

La nuova versione del sistema operativo è dotato anche di una Dark Mode migliorata, con una tavolozza di colori più scuri per sfondi e applicazioni di sistema, oltre che per le applicazioni di terze parti. Quando è attiva, l’utente può scegliere di regolare automaticamente il contrasto dello schermo, assicurandosi così che questo rifletta la condizione di luce dell’ambiente circostante quando la luminosità dello schermo è ridotta.

Il Poco Launcher, ha evidenziato Xiaomi, ha dimostrato di essere ben accolto dagli utenti di tutto il mondo. La sua funzione di punta, App Drawer, ora arriva anche su Miui 12. Se attivata, tutte le app confluiranno nel suo cassetto, rendendo la schermata Home più pulita e ordinata. L’utente può anche raggruppare automaticamente le applicazioni in base alle proprie preferenze, per trovare quella necessaria in pochi passaggi.

Per quanto riguarda la release, Xiaomi ha comunicato che il primo rilascio di Miui 12 avverrà nelle prossime settimane per: Mi 9, Mi 9T, Mi 9T Pro, Redmi K20 e Redmi K20 Pro.

A seguire, Miui 12 sarà rilasciato modello per modello: Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8, Redmi Note 8T, Redmi Note 9, Redmi Note 9s, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max, Pocophone F1/ Poco F1, Mi 10 Pro, Mi 10, Poco F2 Pro, Poco X2, Mi 10 Lite, Mi Note 10, Mi Note 10 Lite, Mi 8, Mi 8 Pro, Mi MIX 3, Mi MIX 2S, Mi 9 SE, Mi 9 Lite, Redmi Note 7S, Mi Note 3, Mi MIX 2, Mi MAX 3, Mi 8 Lite, Redmi Y2, Redmi S2, Redmi Note 5, Redmi Note 5 Pro, Redmi 6A, Redmi 6, Redmi 6 Pro, Redmi Note 6 Pro, Redmi Y3, Redmi 7, Redmi 7A, Redmi 8, Redmi 8A, Redmi 8A Dual.