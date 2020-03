Mitsubishi Electric lancia la piattaforma di e-learning Mentor ME

Mitsubishi Electric va in supporto degli studenti messi in difficoltà dalla emergenza coronavirus, e lancia la piattaforma di e-learning Mentor ME, pensata per la formazione tecnica delle scuole superiori in ambito Automazione Industriale e Climatizzazione.

Mentor ME nasce da un’idea della filiale italiana di Mitsubishi Electric ed è completamente gratuita. Fornisce agli studenti degli istituti tecnici innovativi percorsi di e-learning e smartworking per orientarsi e acquisire competenze.

Infatti, in questo momento la scuola italiana si trova al centro di una profonda trasformazione dettata dal delicato contesto che stiamo vivendo e dentro al quale è chiamata a rispondere alle mutate esigenze formative, per continuare a offrire ai propri giovani un percorso didattico efficiente.

In questa circostanza, gli strumenti digitali rappresentano una soluzione reale per permettere agli studenti di ogni scuola di accedere a contenuti multimediali e ai docenti di garantire progressione e continuità nella formazione.

Partita in fase di testing nel Settembre 2019 nel distretto didattico della provincia di Monza e Brianza , sede della filiale italiana dell’azienda, Mentor ME oggi ha già coinvolto quasi 100 istituti tecnici di secondo grado e oltre 1.300 studenti e sono oltre 45 i docenti che, avendone riconosciuta la validità didattica, hanno introdotto nei loro istituti questi percorsi che combinano competenze fruibili in modalità e-learning con attività da sviluppare in smartworking. Mentor ME aiuta infatti anche ad aggiornare i docenti sulle più avanzate tecnologie disponibili nel settore dell’Automazione Industriale e della Climatizzazione.

Un aiuto provvidenziale, secondo i dati statistici di Unioncamere sui fabbisogni di professionalità dei prossimi anni. I numeri evidenziano la necessità di competenze tecniche sempre più specializzate: entro il 2021 avremo bisogno di oltre 500 mila professioni tecniche con high skill.