Misurare e migliorare le prestazioni di DevOps con Atlassian Jira

DevOps è diventato ormai la norma nelle aziende, ma la metà team pare non essere in grado di misurare le prestazioni: per rispondere a tale esigenza Atlassian ha introdotto quattro nuove funzionalità in Jira Software Cloud progettate allo scopo di contribuire a colmare questo gap.

Dare un senso ai dati è essenziale per la salute finanziaria dell’azienda, mette in evidenza Atlassian: è il modo in cui sapere se le prassi DevOps stanno avendo un impatto chiave e se stanno effettivamente aiutando il proprio team a consegnare più velocemente o a fornire un codice migliore.

Ecco perché così tanti team passano ore a esportare i dati da decine di strumenti o seduti in meeting infiniti o di fronte alle dashboard. Tuttavia, sottolinea ancora Atlassian, misurare le prestazioni di sviluppo sembra essere ancora un compito estremamente difficile.

Il fatto è che, secondo Atlassian, ogni azienda dispone di dati, ma poche hanno una visione d’insieme. Il 2020 DevOps Trend Survey di Atlassian, ha spiegato l’azienda, ha fatto emergere che se da un lato la maggior parte dei team ha sperimentato un impatto positivo nell’adozione di DevOps, la metà di essi non è ancora sicura di come misurare e migliorare i processi della propria organizzazione.

È questo il contesto in cui sono maturate le quattro nuove funzionalità di Jira Software Cloud progettate per consentire agli sviluppatori di visualizzare e misurare i progressi dall’idea alla produzione attraverso strumenti Atlassian e di terze parti.

Code in Jira permette di rimanere concentrati sul codice e non farsi quasi mai interrompere da richieste del tipo di quale team stia lavorando su quale codice e in quale repo. Con Code in Jira, chiunque nel team può semplicemente aprire questa vista per controllare i repo più recenti attivi attraverso Bitbucket, GitHub, GitLab o Git Integration for Jira, che appaiono automaticamente proprio all’interno di Jira.

Con Deployments in Jira chiunque nel team può avere una visione in tempo reale di dov’è un deployment, attraverso qualsiasi provider CI/CD, mentre si sposta attraverso la pipeline e senza dover chiedere a uno sviluppatore. Poiché ogni work item tra gli strumenti Atlassian e di terze parti è collegato a un issue di Jira, chiunque sarà in grado di tracciare e misurare dall’idea fino alla produzione, afferma Atlassian.

Atlassian ha poi preso la metrica di deployment frequency che è tra quelle che interessa di più ai team software e la ha ampliata per tracciare le prestazioni di qualsiasi provider di CI/CD. Jira calcola automaticamente quanto spesso il team consegni valore e l’andamento nel tempo, in modo da non dover coordinare manualmente i vari strumenti o seccare il team operativo.

Cycle Time consente infine di andare oltre la semplice misurazione del tempo medio di consegna. Jira è l’unico strumento, afferma Atlassian, in grado di tracciare fino a una vista granulare di ogni segmento del flusso di lavoro di sviluppo, dal momento che ogni lavoro su tutti gli strumenti Atlassian e di terze parti è legato a un issue di Jira. Per questo motivo è in grado di fornire un’analisi specifica dei colli di bottiglia e di ottimizzare il flusso di lavoro del team man mano che si procede nel workflow.