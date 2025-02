Mistral AI rinnova le Chat per utenti e aziende e rilascia le app iOS e Android

Il team di Mistral AI ha annunciato numerose interessanti novità per le Chat, che diventa un prodotto tutto nuovo, un vero e proprio assistente AI per il lavoro e la vita di tutti i giorni.

Le Chat si evolve dunque in un assistente AI completo per accedere alle ultime notizie, pianificare la vita quotidiana, seguire i progetti, caricare e riassumere i documenti e fare molto altro ancora.

Inoltre, Mistral AI sta introducendo i livelli di servizio Pro e Team, oltre a un livello Enterprise in anteprima privata. Infine, ora le Chat è disponibile su iOS, Android e presto – annuncia il team – anche su infrastrutture private per le aziende.

L’intenzione di Mistral AI con questi ultimi aggiornamenti è quella di inaugurare il prossimo capitolo dell’intelligenza artificiale.

Il team afferma che le Chat è potenziato dai modelli Mistral più performanti e a bassa latenza e dai motori di inferenza più veloci disponibili, e grazie a questo ragiona, riflette e risponde più velocemente di qualsiasi altro chat assistant, fino a ~1000 parole/sec. Mistral AI ha chiamato questa funzione Flash Answers ed è attualmente disponibile in anteprima per tutti gli utenti.

Le Chat – sottolinea Mictral AI – combina la conoscenza preaddestrata di alta qualità dei modelli Mistral con informazioni recenti bilanciate attraverso la ricerca sul web, robusto giornalismo, social media e molte altre fonti per fornire risposte sfumate e basate su prove.

La comprensione delle immagini e dei documenti di Le Chat si avvale su modelli di visione e di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) all’avanguardia, garantendo un’elevata precisione su file arbitrari complessi come PDF, fogli di calcolo, file di log e immagini intricate, a volte persino indecifrabili.

Il team sta anche introducendo Code interpreter in Le Chat, che consente agli utenti di eseguire codice in sandbox, analisi scientifiche, creare visualizzazioni ed eseguire simulazioni. Questa funzione rende le Chat uno strumento pratico per la validazione degli algoritmi e l’esplorazione dei dati.

La generazione di immagini di Le Chat è affidata a Black Forest Labs Flux Ultra, che il team di Mistral AI definisce il modello attualmente leader nella generazione di immagini con l’AI. Si può utilizzare Le Chat per generare qualsiasi cosa si possa immaginare: da immagini fotorealistiche a contenuti da condividere e creatività aziendali.

In linea con la missione di Mistral AI di democratizzare l’intelligenza artificiale, le Chat offre la maggior parte delle sue funzioni gratuitamente (modelli più recenti, giornalismo, generazione di immagini, caricamento di documenti e altro), con limiti aggiornati per i power user a partire da 14,99 dollari al mese nel livello Pro.

Per i casi d’uso aziendali, Mistral AI ha appena lanciato l’anteprima privata di le Chat Enterprise, che permette di fare il deployment di le Chat nel proprio ambiente sicuro, di connettersi con strumenti custom e di utilizzare modelli personalizzati per comprendere al meglio il proprio contesto aziendale. È possibile contattare il team di Mistral AI se si desidera ottenere l’accesso anticipato.

Annunciato come coming soon dall’azienda, presto sarà inoltre possibile collegare le Chat al proprio ambiente di lavoro (documenti, e-mail, sistemi di messaggistica, database) con un controllo granulare degli accessi e creare agenti multi-step per automatizzare le parti più noiose del lavoro.

Oltre a tutto questo, con le Chat ora disponibile su mobile, gli utenti possono portare l’assistente AI ovunque e migliorare le proprie esperienze quotidiane.

Per maggiori informazioni, esempi e casi d’uso, e per i link per accedere alle diverse versioni di le Chat, è possibile visitare il sito di Mistral AI.