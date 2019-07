La nuova mirrorless Alpha 7R IV è la fotocamera full-frame con la risoluzione più alta mai prodotta da Sony: caratteristica che, insieme all’ampia gamma dinamica, alle prestazioni di messa a fuoco, allo scatto continuo ad alta velocità e ad altre ancora, lanciano quest’ultimo modello nel potenziale ruolo di nuovo benchmark per il settore professionale.

La fotocamera Alpha 7R IV è dotata di un sensore di immagine retroilluminato CMOS Exmor R 35 mm full-frame da 61,0 MP di nuova concezione: Sony lo definisce il primo al mondo nel suo genere. La sua struttura retroilluminata e le tecnologie di riduzione del rumore contribuiscono a raggiungere livelli di rumore ridotti al minimo e un’alta sensibilità: la nuova fotocamera è inoltre dotata di una gamma dinamica a 15 stop a basse sensibilità, che permette di ottenere gradazioni fluide e naturali dalle aree molto scure a quelle molto luminose. Alla qualità dell’immagine e alla fedeltà nella riproduzione dei colori contribuiscono poi anche gli algoritmi incorporati, presenti in molte delle più recenti fotocamere Alpha della casa giapponese.

Innovativo è anche il sistema ottico di stabilizzazione delle immagini a 5 assi integrato, progettato e messo a punto per supportare gli scatti ad alta risoluzione del nuovo modello; l’assemblaggio dell’otturatore è stato inoltre ridisegnato per ridurre anche i minimi movimenti, possibili cause di sfocature.

La Alpha 7R IV monta anche il mirino a più alta risoluzione in assoluto di qualsiasi fotocamera di Sony: si tratta di un mirino elettronico Tru-Finder OLED UXGA a 5.760.000 punti che ha una risoluzione circa 1,6 volte superiore rispetto alla Alpha 7R III.

Una modalità evoluta di scatto multiplo con Pixel Shift combina fino a 16 immagini a risoluzione piena: attivandola, il sensore si sposta su incrementi da 1 pixel o 0,5 pixel per catturare 16 diverse immagini con pixel shifting, che raggiungono dati per un totale di 963,2 milioni di pixel, poi combinate in un’unica immagine da 240,8 milioni di pixel (19.008 x 12.672 pixel) tramite l’app desktop Imaging Edge, per Windows e Mac. Si tratta di una modalità ideale per scatti di architettura, arte o per qualsiasi altro soggetto non in movimento, che produce fotografie con un alto livello di dettaglio e di riproduzione fedele dei colori.

Per quanto riguarda lo scatto continuo, la Sony Alpha 7R IV è in grado di scattare immagini fino a un massimo di 10 fps con tracking AF/AE completo per circa 7 secondi in modalità full-frame a risoluzione piena (JPEG/RAW) e circa tre volte tanto in modalità crop APS-C, producendo immagini da 26,2 MP.

Il sistema di messa a fuoco di Alpha 7R IV comprende 567 punti AF a rilevamento di fase sul piano focale per coprire il 74% del frame; i 425 punti AF a rilevamento di contrasto garantiscono poi ulteriore precisione e affidabilità in condizioni di scarsa illuminazione e altre situazioni che lo richiedono. Alpha 7R IV supporta anche il Realt-time Eye AF, che sfrutta l’intelligenza artificiale per individuare ed elaborare i dati relativi alla posizione degli occhi in tempo reale, seguendo l’occhio del soggetto con estrema accuratezza.

Non solo le caratteristiche tecniche, ma anche il workflow è pensato per favorire l’attività professionale. La nuova Alpha 7R IV è dotata della funzione LAN wireless sia sulla banda da 2,4 GHz che su quella ad alta velocità da 5 GHz, per garantire un trasferimento dei dati più veloce e stabile. Inoltre, per la prima volta su una sua fotocamera, Sony ha introdotto la connettività remota wireless da Pc: gli scatti con tethering Pc, una funzione richiesta da molti professionisti perché offre una maggiore libertà nelle sessioni fotografiche sia in studio che in location.

Oltre alla connettività WiFi ad alta velocità, la nuova fotocamera full-frame presenta anche un connettore USB Type-C SuperSpeed (USB 3.2 gen. 1) per un trasferimento dati più rapido anche via cavo. Inoltre la Alpha 7R IV supporta anche il trasferimento dati via FTP.

Non solo fotografie: la nuova Alpha 7R IV può risultare un prodotto molto interessante anche per il film-making professionale. Innanzitutto con la registrazione video 4K (3.840 x 2.160 pixel) di alta qualità. Poi, la nuova fotocamera full-frame impiega un sistema Fast Hybrid AF per un autofocus più veloce, fluido e stabile, e supporta la funzionalità Touch Tracking durante le riprese video. Con Alpha 7R IV fa il suo debutto su una fotocamera di Sony anche la tecnologia Real-time Eye AF per le riprese video, che traccia automaticamente l’occhio del soggetto.

Caratteristiche e dettagli completi della nuova Alpha 7R IV sono disponibili sul sito Sony, a questo link.