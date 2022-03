Mini Pc Asus PN63-S1, massima flessibilità in poco ingombro

Asus ha annunciato il nuovo PN63-S1, un mini Pc ultracompatto che adotta processori Intel Core di 11a generazione e fino a 64 GB RAM DDR4, uniti alla grafica Intel Iris Xe.

PN63-S1 presenta inoltre un design a triplo storage che supporta un HDD fino a 2,5 pollici e un SSD PCIe Gen 3 x4, oltre a un SSD PCIe Gen 4 x4 M.2.

Sul versante della connettività, il nuovo mini Pc di Asus offre il supporto WiFi 6E ad alta velocità ed elevata efficienza energetica, insieme alla integrazione di una porta LAN Intel 2,5 Gbps.

PN63-S1 offre una connettività I/O completa che include anche una porta configurabile opzionale per offrire la più assoluta versatilità di impiego nei più disparati scenari di utilizzo.

Tutti i “Mini PC” di Asus – sottolinea poi l’azienda – sono testati per assicurare affidabilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e, grazie al programma Asus Corporate Stable Model, offrono la garanzia di un supporto totale di ben 36 mesi.

Per l’elaborazione, il mini Pc PN63-S1 si affida a processori Intel Core di undicesima generazione con grafica Intel Iris Xe.

La tecnologia Intel Dynamic Tuning provvede ad allocare automaticamente la potenza tra il processore e la grafica discreta Intel, per ottimizzare le prestazioni e contenere il consumo energetico.

Oltre a presentare un ingombro minimo, l’Asus PN63-S1 include anche una pratica staffa VESA che offre la possibilità di installarlo direttamente dietro un qualsiasi monitor compatibile, per azzerare del tutto l’ingombro sul proprio piano di lavoro.

Il nuovo PN63-S1 – mette in evidenza Asus – può vantare un design a basso consumo energetico che riduce non solo l’impatto ambientale, ma contribuisce anche a ridurre i costi operativi per il business.

Consuma appena 5,8W in caso minimo di lavoro. Non solo: è anche silenzioso, generando solo 28,7 dBA di rumore al minimo e 37,9 dBA a pieno carico.

Nonostante le sue dimensioni compatte, Asus PN63-S1 include un modulo proprietario con ventola autopulente che presenta heat pipe piatte collegate a dissipatori di calore e ventole full-size, per mantenere la CPU funzionante a temperature sempre ottimali.

Questo sistema di raffreddamento completo consente prestazioni più elevate e più stabili nel tempo.

Il sistema Anti-Dust Self-Cleaning System mantiene puliti i dissipatori di calore ed espelle efficacemente polvere e altre particelle, prolungandone così la durata. Inoltre, poiché le ventole rimangono più pulite, generano anche meno rumore.

Per garantire l’affidabilità, il mini Pc PN63-S1 è pienamente supportato dal programma Asus Corporate Stable Model (CSM), che offre la garanzia di supporto e forniture stabili nel tempo per 36 mesi.

Ogni Mini PC CSM – mette in evidenza Asus – dà diritto inoltre alla suite di gestione Asus Control Center IT (CSM Edition), che offre opzioni complete per il controllo e il monitoraggio della infrastruttura informatica.

Il mini Pc PN63-S1 di Asus è disponibile presso gli Asus Gold Store e i principali Partner commerciali a un prezzo consigliato al pubblico a partire da 499 euro.

