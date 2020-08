Milano in lizza per essere Capitale europea dell’innovazione 2020

Dodici città di nove nazioni sono entrate nella fase finale del concorso per diventare la Capitale europea dell’innovazione 2020, annunciata oggi dalla Direzione Ricerca e Innovazione della Commissione Europea, e fra loro c’è Milano.

Finanziato dal programma Horizon 2020 per la ricerca e innovazione dell’UE, il premio riconosce le città europee che sviluppano ecosistemi di innovazione per affrontare le sfide pubbliche e migliorare la vita delle persone.

Fra i finalisti dell’edizione di quest’anno a Milano, a cui si uniscono la rumena Cluj-Napoca, la finlandese Espoo (patria di Nokia), le belghe Gand e Lovanio, le olandesi Groningen e Leeuwarden, la svedese Helsingborg (Svezia), le austriache Linz e Vienna, anche la capitale islandese Reykjavik e la spagnola Valencia, già sede, come Milano, di un’esposizione universale.

Una giuria di alto livello composta da esperti indipendenti ha selezionato le dodici città finaliste analizzando il modo in cui utilizzano soluzioni innovative per rispondere alle sfide della società, il modo in cui utilizzano tali pratiche nel processo di sviluppo urbano e il modo in cui coinvolgono le comunità locali nel processo decisionale.

La città vincitrice riceverà il titolo di Capitale europea dell’innovazione 2020 e un milione di euro per sostenere le sue attività di innovazione e migliorare la sua capacità di mettere in contatto individui, settore pubblico, università e imprese per offrire benefici alla società per le sue comunità.

Cinque città saranno considerate seconde classificate e riceveranno 100.000 euro ciascuna.

La Commissione europea annuncerà il vincitore e il secondo classificato del concorso Capitale europea dell’innovazione 2020 alle Giornate europee della ricerca e dell’innovazione che si terranno il 22-24 settembre 2020.

Nello stesso evento di settembre la Commissione assegnerà il premio europeo per le donne innovatrici 2020, il premio EIC Horizon per l‘alta tecnologia a prezzi accessibili per gli aiuti umanitari e il premio Horizon Impact 2020.