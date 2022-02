Microsoft Teams, Sennheiser svela lo smart speaker per la sala riunioni

Lo specialista delle tecnologie audio Sennheiser ha lanciato un altoparlante intelligente certificato per Microsoft Teams: il TeamConnect Intelligent Speaker.

Con TeamConnect Intelligent Speaker, Sennheiser intende proporre una soluzione a supporto dei meeting smart in Microsoft Teams Rooms di medie dimensioni, per un massimo di dieci persone.

Una soluzione adatta per i meeting ibridi, per i partecipanti che si uniscono da remoto o che sono nella sala riunione.

Microsoft Teams Rooms – lo ricordiamo – integra lo spazio di lavoro virtuale di Teams con sale riunioni fisiche che dispongono di attrezzature audio/video di partner hardware certificati Microsoft.

Il dispositivo è dotato di un altoparlante omnidirezionale, per riprodurre un suono avvolgente, e di sette microfoni integrati beamforming che coprono un raggio di 3,5 m.

Attraverso questo speakerphone intelligente, Microsoft Teams fornisce una trascrizione automatica in tempo reale della riunione identificando per nome, nel caso in cui i partecipanti abbiano registrato la propria voce, le singole persone che parlano.

Questa funzionalità fornisce un’esperienza di riunione inclusiva anche per coloro che partecipano da remoto o con problemi di udito.

L’installazione e la connessione – promette Sennheiser –sono facili, ed è possibile utilizzare pienamente lo speakerphone subito dopo averlo installato in Microsoft Teams Rooms.

L’utilizzo del dispositivo è touchless e smart, e gli utenti di Microsoft Teams possono unirsi alle riunioni in modo istantaneo.

Il TeamConnect Intelligent Speaker – sottolinea Sennheiser – è incentrato sulla collaborazione. Il prodotto è progettato per eliminare il rischio per gli utenti di dover perdere tempo ed energie preziose dalla propria giornata lavorativa per risolvere problemi dell’attrezzatura della sala riunioni.

TeamConnect Intelligent Speaker comprende i comandi vocali e risponde grazie all’intelligenza artificiale conversazionale di Microsoft Cortana, che permette agli utenti di controllare con la voce il microfono, per le videoconferenze e le riunioni di gruppo.

Naturalmente, oltre alle funzionalità smart, il TeamConnect Intelligent Speaker può contare sull’expertise di Sennheiser per quel che concerne la qualità audio.

Anne Guhn, Product Manager di Sennheiser, ha dichiarato: “Sennheiser è già nota per il microfono da soffitto TeamConnect Ceiling 2 caratterizzato dalla tecnologia TruVoicelift.

Questa aggiunta alla famiglia TeamConnect consente ora a Sennheiser di presenziare anche in sale riunioni di dimensioni differenti, ad un prezzo che alcuni potrebbero non aspettarsi da Sennheiser”.

Albert Kooiman, Senior Director di Microsoft Teams Devices Partner Engineering and Certification, ha commentato: “Gli strumenti per la videoconferenza come Microsoft Teams sono oggi un prerequisito per le comunicazioni in ambito Business e Educational.

Il TeamConnect Intelligent Speaker non solo fornisce un audio eccellente per le sale riunioni, ma offre anche la migliore tecnologia per il parlato. Solo TeamConnect Intelligent Speaker garantisce la migliore trascrizione del parlato”.