Microsoft Teams ora supporta le videocamere esterne per iPad

Microsoft ha annunciato l’introduzione del supporto della fotocamera esterna per la porta USB-C di iPad in Microsoft Teams.

L’uso degli iPad sul posto di lavoro – sottolinea Microsoft – ha subito un’impennata: molti professionisti e dirigenti preferiscono gli iPad per la loro portabilità e la durata della batteria.

Tuttavia, quando si tratta di videoconferenze, secondo Microsoft gli utenti preferiscono le telecamere esterne per la risoluzione superiore, la gamma dinamica e la possibilità di regolare gli angoli e l’illuminazione per adattarsi ai diversi ambienti.

Che si tratti di una riunione in una sala conferenze ben illuminata o di una presentazione dall’ufficio di casa, una telecamera esterna può migliorare significativamente la qualità e la professionalità della trasmissione video.

Il team di sviluppo – mette in evidenza Microsoft – ha lavorato per rendere il collegamento di una videocamera esterna al proprio iPad un’esperienza senza soluzione di continuità. Con il supporto di iOS 17, gli utenti di Teams possono ora sfruttare facilmente le capacità delle fotocamere collegate via USB-C per videoconferenze di qualità superiore.

Microsoft spiega che la funzione presenta una semplicità plug and play e che anche la configurazione è semplice: basta collegare la fotocamera esterna alla porta USB-C dell’iPad, prima o durante un meeting di Teams, e partecipare alla riunione. Per tornare alla fotocamera predefinita dell’iPad, basta scollegare la fotocamera esterna dall’iPad.

Microsoft sottolinea che, al momento, non esistono controlli nativi o di Microsoft Teams per passare dalla fotocamera integrata dell’iPad a una fotocamera esterna. Teams si orienterà di default verso la fotocamera esterna collegata quando ne viene inserita una.

La maggior parte delle fotocamere compatibili con USB-C sono supportate, offrendo agli utenti un’ampia gamma di opzioni per trovare il dispositivo più adatto alle loro esigenze, afferma Microsoft, che però raccomanda di assicurarsi che la propria fotocamera sia compatibile e verificare che supporti la connettività USB-C di iPad e sia aggiornata con il firmware.

Maggiori informazioni sono disponibili nel blog di Microsoft Teams.