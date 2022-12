Microsoft Teams Community, per connettersi, condividere e collaborare

Microsoft ha annunciato Community in Microsoft Teams, una nuova esperienza che consente alle persone di riunirsi, connettersi, condividere e collaborare.

Il proprio gruppo può essere relativo alla vita privata o a quella lavorativa: ad esempio, una squadra sportiva, un comitato per l’organizzazione di eventi, un’associazione di genitori e insegnanti, o, d’altro canto, una piccola azienda o un team di lavoro.

Questa nuova esperienza offre ai gruppi di ogni tipo uno spazio digitale per rimanere in contatto prima, durante e dopo le riunioni.

Il roll out di Community, ha annunciato la società di Redmond, è attualmente in corso nella versione gratuita di Microsoft Teams, sui dispositivi mobili iOS e Android. La nuova funzione è disponibile in Microsoft Teams (free), Teams Essentials quando si accede con un account Microsoft, Microsoft 365 Personal e Microsoft 365 Family.

Con questa nuova esperienza Community gli utenti saranno in grado di: inviare facilmente messaggi a tutti i membri del gruppo; organizzare eventi e aggiungerli al calendario della community per renderli visibili a tutti; condividere e archiviare documenti dedicati alle attività del gruppo; filtrare i contenuti per accedere rapidamente a foto, video, eventi e link.

Iniziare a usare Community di Microsoft Teams è facile, assicura l’azienda: è sufficiente creare una community con i tipi suggeriti nella schermata iniziale. È anche possibile aggiungere elementi di branding come una foto di gruppo. Quindi, basta invitare i membri del gruppo tramite il loro indirizzo email o numero di telefono, oppure condividendo un link o un codice QR in modo che possano iscriversi direttamente.

È possibile anche gestire in modo facile la community online. Gli owner hanno la possibilità di gestire le impostazioni, impostare le linee guida della community e moderare i contenuti aggiungendo o rimuovendo i partecipanti e i post, se necessario.

La funzione Community in Microsoft Teams include una nuova esperienza per organizzare eventi virtuali, ibridi o di persona. Ad esempio, è possibile aggiungere nuovi eventi o riunioni al calendario della community, invitare ospiti, tenere traccia delle presenze e seguire i partecipanti attraverso chat private dirette.

Per quanto riguarda gli eventi online, è possibile aggiungere in modo facile i dettagli di accesso e un link per consentire ai membri di partecipare senza difficoltà. Per gli eventi in presenza, è possibile aggiungere un luogo e fornire ai partecipanti indicazioni precise con una mappa visiva.

Gli ospiti ibridi e virtuali possono partecipare agli eventi da qualsiasi dispositivo tramite audio o video. Inoltre, funzioni come l’aggiunta di un’immagine di copertina dell’evento, la modalità Together e la condivisione dello schermo possono aiutare a promuovere un senso di coinvolgimento durante i meeting, indipendentemente dalla posizione di ciascuno.

Con le community in Microsoft Teams, una piccola impresa può ad esempio passare senza problemi dalle chiamate dei clienti agli eventi del team e tutto il resto. Può creare una community virtuale con i clienti più assidui per annunciare novità o promozioni, oppure creare con la stessa facilità una community Carpool per i colleghi che vogliono condividere un passaggio in ufficio.

Qualunque sia la necessità di collaborare e comunicare, le community in Teams consentono di creare luoghi e organizzare gruppi per incontrarsi, chattare, condividere e pianificare insieme.

Community in Teams è disponibile per tutti i clienti iOS e Android che utilizzano la versione gratuita di Microsoft Teams.

Quando si accede con un account Microsoft, è possibile accedere alle community in Teams attraverso la scheda Home dell’app mobile per iOS o Android.

Questa nuova esperienza, ha inoltre annunciato Microsoft, è in arrivo presto anche sul desktop.