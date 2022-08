Microsoft Teams, arriva la versione ottimizzata per Apple Silicon

Nel ribadire il suo impegno a offrire esperienze di prodotto eccellenti che aiutino gli utenti a lavorare più facilmente e più velocemente sui loro dispositivi preferiti, su tutte le piattaforme supportate, Microsoft ha sottolineato che i suoi clienti che utilizzano Mac basati su Apple Silicon hanno espresso all’azienda il desiderio che Teams venisse ottimizzato per le loro macchine.

In risposta a questo pressante feedbak da parte dei suoi utenti, Microsoft ha annunciato il lancio di una versione universal binary di Teams di livello di produzione, il che significa che questa release funzionerà in modo nativo su tutta la gamma di Mac, compresi quelli con processore Apple Silicon.

Per gli utenti Mac, secondo Microsoft questo comporterà un significativo aumento delle prestazioni, con una performance che garantisce un uso efficiente delle risorse del dispositivo e un’esperienza Teams ottimizzata anche quando si utilizzano più monitor ad alta risoluzione durante le chiamate o le riunioni.

La versione generalmente disponibile (GA, generally available) dell’app Teams nativa su Mac con l’hardware Apple Silicon – ha annunciato Microsoft – viene distribuita ai clienti a scaglioni in queste settimane. Come di consueto per questo tipo di aggiornamento, il rilascio sarà dunque graduale.

Non appena il rollout sarà terminato, tutti verranno aggiornati automaticamente con l’ultimo update di Teams, senza dover cercare i link per il download e installare manualmente l’applicazione.

Per chi desidera accelerare i tempi, è possibile aderire al Microsoft Teams Preview Program, che consente di ottenere aggiornamenti più rapidi e accesso anticipato alle nuove funzionalità in anteprima pubblica, tra cui quella relativa per l’appunto ad Apple M1, che è ora stata aperta a tutti gli utenti.

