Microsoft Teams abilita le grandi riunioni fino a 20000 partecipanti

Microsoft ha lanciato una nuova licenza utente per Teams chiamata Advanced Communications, che scala le riunioni fino a 20000 partecipanti, introduce sfondi branded e un nuovo sistema telefonico basato su cloud chiamato Teams Calling.

Advanced Communications introduce nuove funzionalità in Microsoft Teams progettate per aiutare le organizzazioni a spingersi oltre le riunioni verso comunicazioni su scala più ampia, ad esempio eventi e conferenze a livello corporate. Si tratta di un salto di qualità evidente, sia per la piattaforma Teams che per la strategia di Microsoft. La situazione creatasi in seguito alla emergenza coronavirus ha lasciato in eredità una nuova normalità in cui smart working e videoconferenze non sono una eccezione ma la regola

Con Advanced Communications, i clienti possono scalare le riunioni Teams fino a 20000 partecipanti. Per assicurarsi che i partecipanti possano ancora ascoltare e gestire facilmente i relatori durante grandi eventi, le dimensioni delle riunioni interattive saranno limitate a 1000 partecipanti. Quando questo limite viene raggiunto, la riunione passerà a una modalità ‘solo visualizzazione’.

Inoltre, le nuove funzionalità per gli amministratori consentono alle aziende di aggiungere il proprio marchio alle riunioni, a partire dalle lobby. Le funzionalità aggiuntive destinate ai clienti aziendali di Microsoft includono la registrazione delle chiamate con criteri di conformità e workflow di customer engagement.

Per aumentare l’accessibilità per i dipendenti che utilizzano un telefono tradizionale per comunicare, Microsoft presenta Team Calling, un nuovo sistema telefonico basato su cloud che consente ai collaboratori di portare contatti ovunque, sia in ufficio che in smart working.

Il piano Microsoft Teams Advanced Communications può essere aggiunto a qualsiasi abbonamento a Microsoft 365 o Office 365 a pagamento ed è disponibile a partire da questa settimana. I clienti possono iscriversi a una versione di valutazione gratuita di 60 giorni da oggi tramite l’interfaccia di amministrazione di Teams o dal sito Web di Microsoft Teams da metà agosto.