Microsoft farà crescere startup a Milano

Dopo l’annuncio di Torino in partnership con OGR Tech, il programma internazionale Microsoft for Startups arriva anche a Milano grazie a growITup, la piattaforma di Open Innovation di Cariplo Factory in partnership con Microsoft Italia, programma di accelerazione d’impresa che offre servizi di incubazione, mentoring e supporto a nuove realtà imprenditoriali e che a oggi ha contribuito alla crescita di più di 150 startup in Italia.

Con Microsoft for Startups, che a livello globale può fare affidamento su una capacità di investimento di 500 milioni di dollari, growITup amplierà il proprio raggio di azione dando l’opportunità a giovani imprenditori e aziende di accedere a un network di partner e contatti internazionali, a programmi di formazione e risorse tecnologiche, con l’obiettivo di crescere e consolidare il business anche su scala globale.

La rinnovata collaborazione tra Microsoft Italia e growITup nell’ambito di Microsoft for Startups consentirà di sostenere nuove idee imprenditoriali, facendo leva su tecnologie innovative, con intelligenza artificiale e cloud in prima linea, su un network globale di consulenti per lo sviluppo di nuovi modelli di business e sull’ecosistema di partner Microsoft, dando impulso all’innovazione e alla competitività del tessuto socio-economico nazionale.