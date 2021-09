Microsoft Start, il news feed personale per Windows, Android e iOS

La nuova esperienza Microsoft Start è un news feed personalizzato e una raccolta di contenuti informativi che fornisce notizie da editori premium e aggiornamenti tempestivi su misura per gli interessi dell’utente.

Si tratta di una funzione che Microsoft ha progettato per essere disponibile in qualsiasi momento e ovunque.

Infatti Microsoft Start, di cui è già iniziato il roll out, è accessibile in varie forme. Come sito web indipendente, disponibile su Microsoft Edge e Chrome, su MicrosoftStart.com.

Poi come app mobile su Android e iOS, dall’esperienza Notizie e interessi sulla barra delle applicazioni di Windows 10, dall’esperienza dei widget in Windows 11 e dalla pagina della nuova scheda di Microsoft Edge.

Microsoft Start – ha messo in evidenza la società di Redmond – si basa sull’esperienza di Microsoft con servizi consumer online e mobili come MSN e Microsoft News. MSN ha portato ai clienti notizie e contenuti online per oltre 25 anni e rimarrà disponibile, sottolinea Microsoft.

Microsoft Start introduce nuove tecnologie alle esperienze di contenuto, tra cui gli ultimi progressi di Microsoft nell’intelligenza artificiale e nel machine learning, insieme alla moderazione umana, per aiutare le persone a rimanere aggiornate con informazioni che sono personalizzate per i loro interessi.

Il feed cura i contenuti, in base agli interessi dell’utente, da oltre mille brand editoriali premium globali. Più l’utente interagisce con il contenuto, più il feed diventa raffinato.

Quando si vede un articolo o un publisher che si apprezza (o non apprezza), lo si può immediatamente indicare, per personalizzare ulteriormente l’esperienza. L’utente può anche avviare il processo di personalizzazione gestendo direttamente i propri interessi.

Il feed include schede informative su argomenti come il meteo, la finanza, lo sport e il traffico. L’utente può configurare quali schede informative sono incluse nella sua esperienza personale e concentrarsi esclusivamente sulle informazioni che desidera.

Microsoft Start è accessibile in vari modi sul desktop, con Windows 10 e 11. Inoltre, è disponibile anche come app mobile, sia su iOS che su Android.

Tutti gli interessi e le preferenze impostate nel Pc sono sincronizzati sul cellulare, semplicemente accedendo con il proprio account Microsoft. Ciò consente di portare sempre con sé la propria esperienza personalizzata.

Inoltre, l’app mobile connette ulteriormente al mondo che ci circonda, con servizi basati sulla posizione e una ricerca avanzata, oltre all’accesso veloce a una serie di attività.